Fedez svela per sbaglio il sesso del secondo figlio con Chiara Ferragni: il dolce gossip impazza sul web

Un messaggio che ha svelato un po’ troppo. Al web non poteva passare inosservato quel colore che ha subito fatto fantasticare i fan

La bellissima coppia Chiara Ferragni e Fedez, il cantante rapper e la bellissima influenzer tornano a parlare di loro, questa volta a mettere strani voci sulla coppia, è stato proprio il marito di Chiara, che ha pubblicato uno strano cuore azzurro sul sul profilo, senza didascalia e senza commenti. Ma cosa avrà voluto dire?

Chiara Ferragni e Fedez, secondo figlio in arrivo?

Chiara Ferragni e Fedez, sono due personaggi pubblici molto amati sui social. I due infatti sono molto seguiti, sopratutto negli ultimi tempi, quando appunto la bella infleunzer ha dato alla luce il suo bellissimo bambino Leo. Il piccolo infatti è molto seguito dai fan della coppia e lo amano follemente.

Il cantante però, ha insospettito i suoi fan con un piccolo messaggio pubblicato sul suo profilo personale di Facebook, dove senza alcuna didascalia e commento annesso, ha postato soltanto un cuoricino azzurro. Il messaggio del rapper però ha scatenato la curiosità di milioni di fan della coppia e in pochissimi secondi il suo profilo è stato invaso da commenti e likes.

Fedez, il cuoricino blu su Facebook

Il cantante infatti è riuscito, solo con un cuoricino, a scatenare la fantasia di milioni dei suoi fan e in tanti hanno preso il messaggio del cantante come un annuncio velato. In tanti infatti hanno ipotizzato che il cantante abbia postato quel cuore, per annunciare ai suoi fan che la bella Chiara è di nuovo incinta.

Al momento però il rapper non ha chiarito le dinamiche di quel messaggio sui social ma a quanto pare i social già si stanno scatenando ad interpretare il messaggio del cantante.