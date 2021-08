Dopo anni di gossip e pettegolezzi, Federica Pellegrini ha finalmente annunciato che Matteo Giunta, il suo allenatore, è anche il suo compagno di vita: scopriamo di più sui due.

La nuotatrice 32enne ha appena chiuso la sua carriera sportiva partecipando ai 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo.

Un percorso intenso che ha regalato a Federica tantissima emozione, tutto grazie al suo immenso talento.

Sul suo profilo Instagram ha voluto pubblicare un post di addio al nuoto, davvero molto toccante, che ha commosso l’intero web.

Ecco le sue parole:

“È stato un viaggio incredibile… bellissimo e difficile… sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!! “