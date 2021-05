Poco fa Federica Pellegrini ha annunciato una bellissima notizia sul suo profilo Instagram: cosa ha detto.

Un bellissimo periodo per la famosa nuotatrice italiana: scopriamo cosa è successo in queste ultime ore.

Federica Pellegrini “in attesa”

Poche ore fa, la campionessa di nuoto italiana Federica Pellegrini ha condiviso un selfie in compagnia del suo amore più grande.

Si tratta della sua bellissima cagnolina, nello scatto le due si trovano in un prato verde.

Nella didascalia la nuotatrice ha scritto “in attesa”.

In molti hanno pensato che si riferisse alle Olimpiadi di Tokio, che dovevano esserci lo scorso anno ma a causa della pandemia sono state rimandate per quest’estate.

Anche se è un gran successo per lei partecipare alla sua quinta Olimpiade, la famosa “attesa” non si riferiva a questo evento, ma a qualcosa di più emozionante: scopriamo cosa è successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini, “La famiglia si allarga”

La Pellegrini è sempre molto attiva sul suo profilo social, infatti ha più di 1,3 milioni di follower.

I seguaci non si perdono un attimo della sua quotidianità, per questo lei accontenta sempre i suoi fan postando ogni giorno attimi della sua vita.

Pochi minuti fa, Federica Pellegrini ha condiviso un’immagine dolcissima e inaspettata.

Nel post c’è la sua amata bulldog felice con i suoi quattro cuccioli appena nati.

Federica ha scritto:

“E’ stata una nottata che definire interessante sarebbe riduttivo, Vanessa incinta di Rocky, scadenza della gravidanza oggi, inizio del travaglio ieri sera…”

All’una di notte le si sono rotte le acque e in poco tempo è stata portata in una clinica per farle un cesareo d’urgenza.

La nuotatrice racconta:

“Tutto pronto in sala operatoria, Vanessa non capisce più niente ma appena appoggia il sederino su quel tavolo, spinge, forse per paura ma, spinge forte e nasce! A un minuto dal cesareo lei partorisce naturalmente Gas e da lì ogni 40 minuti arriveranno Cesare, Gina e Bianca.”



Un’emozione grandissima per Federica Pellegrini, ma anche per la dolce Vanessa che come ha raccontato la nuotatrice, li ha amati dal primo secondo come solo una mamma sa fare, aggiunge:



“Io questa notte ho respirato tutto questo amore.”

Il post ha ricevuto migliaia di commenti stupendi, come “La famiglia si allarga, che cuccioli”, “Bellissimo, grazie per averlo condiviso!”, “Brava Vanessa sei una campionessa”.

Una felicità indescrivibile per Federica, che dopo una lunga nottata sta festeggiando con dei cornetti deliziosi insieme a tutto lo staff della clinica veterinaria.

