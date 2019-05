Federica Panicucci si autodenuncia: la confessione in diretta a Mattino Cinque spiazza tutti

Mattino Cinque, la bellissima conduttrice del programma mattutino Federica Panicucci sbotta in diretta: “Non sto capendo più nulla”

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, si è espressa sulla vicenda che riguarda il polverone alzato sulla storia di Pamela Prati e le sue manager. La bella conduttrice infatti, ha commentato il tutto in modo molto ironico facendo scoppiare a ridere il pubblico di Mattino Cinque.

Federica Panicucci parla sul caso Prati-Gate

La conduttrice di Mattino Cinque, si è lasciata andare ad un sfogo spiritoso sulla vicenda Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Una vicenda che sta ancora facendo parlare tutte le trasmissioni televisive, tra cui anche quella di Mattino Cinque. La stessa conduttrice infatti, ha parlato del Prati-Gate e di come in tutta questa storia, non si sia capito ancora bene, cosa sia successo realmente. Le tre donne accusate di aver mentito a milioni di italiani, oggi, si ritrovano l’una contro l’altra,accusandosi a vicenda. Una storia assurda che ha mandato in confusione anche la stessa conduttrice Federica Panicucci che infatti ha detto:

“Non ci sto capendo più nulla, lo confesso, e mi autodenuncio!”

Un commento che ha fatto molta simpatia al pubblico in studio e a casa che si è ritrovato perfettamente nelle parole della bellissima conduttrice

Federica Panicucci, la denuncia in diretta

Oltre ad un momento davvero divertente che ha intrattenuto il pubblico con quella simpatica frase, la Panicucci è tornata seria parlando anche delle truffe economiche commesse dalle due agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. A quanto pare infatti l’ospite in studio Angelo Sanzio ha esattamente confermato che le due donne hanno chiesto dei soldi, ad una persona di sua conoscenza, per entrare nella loro agenzia. La conduttrice indignata dalla confessione del giovane ha esordito: