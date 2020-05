Fase due, si potranno vedere gli amici da lunedì? Tanti i nodi da sciogliere

Per seconda parte della fase due ci sono ancora tantissimi nodi da sciogliere: si potranno vedere gli amici da lunedì 18 maggio?

In attesa del Cdm di oggi 13 maggio, ci sono ancora molti dubbi su alcuni dettagli: ma si potranno vedere gli amici da lunedì 18 maggio?

Vedere gli amici dopo il lockdown: è possibile?

La seconda parte dopo il lockdown totale oggi entra nel vivo, con il possibile Cdm a seguito dell’accordo di questa notte del Governo su molti punti.

Nonostante nulla sia stato ancora confermato, da lunedì 18 maggio è prevista l’apertura di bar – ristoranti – parrucchieri ed estestiste: tutte attività che dovranno seguire alla lettere le linee guida predisposte per la sicurezza di personale e clientela.

Un’altra ipotesi molto gradita è il fatto di poter nuovamente vedere gli amici, magari a pranzo o cena fuori e raggiungere le seconde case (solo se sono nella medesima Regione di residenza).

Il Governo potrebbe anche decidere di allentare su alcune restrizioni ancora in essere, ma è importante che non si creino assembramenti e si mantenga il distanziamento sociale. Inoltre la curva del contagio non dovrà nuovamente salire, altrimenti il Governo stesso ha evidenziato che sarà necessario fare nuovamente un passo indietro.

Per muoversi tra le varie Regioni è prevista una attesa sino agli inizi di giugno (nulla di confermato). Questo nodo è sul tavolo del Governo e con il nuovo Dcpm in possibile arrivo nella serata di venerdì ci potrebbero essere nuove regole.

Nessuna delle decisioni è ancora stata presa e confermata e si dovrà attendere il nuovo Dcpm per avere una idea chiara di quello che accadrà e che si potrà fare da lunedì 18 maggio.