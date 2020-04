Fase Due, Paola De Micheli: “Oggi valutazioni di Governo complessive”

In merito alla Fase Due che dovrebbe iniziare il 4 maggio, il Ministro Paola De Micheli ha dichiarato che il Governo è in fase di valutazioni complessive.

Il Ministro Paola De Micheli parla della Fase Due e dell’impegno da parte del Governo di valutare al più presto tutte le soluzioni utili e definitive.

Cosa accadrà il 4 maggio?

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha parlato a Radio Capital, intervenendo alla trasmissione “Circo Massimo” evidenziando che proprio oggi ci sarà:

“una valutazione collegiale approfondita sia sulla base delle questioni sanitarie sia sulle modalità con le quali gli italiani hanno voglia di tornare a lavoro”

Per quanto riguarda gli aiuti da parte dell’Unione Europea, il Ministro sottolinea che non ha dubbi in merito:

“prenderei i 37 miliardi del mes, senza condizionalità. ieri tutti i gruppi hanno ricordato che senza condizionalità quei soldi dobbiamo prenderli”

Ci sarebbero importanti novità anche in merito alle imprese di costruzione. Nel suo lungo discorso ha infatti messo in luce:

“abbiamo in vista molte semplificazioni sulle procedure degli appalti. anche se sempre più emerge che il tempo si perde nella parte antecedente ad una gara di appalto”

In merito alla sospensione dei codici di appalto, condivide il pensiero dei sindacati e dei costruttori:

“senza regole non è possibile fare buone opere. ma l’eccesso di regole determina un’impossibilità di fare opere”

Per questo motivo il Ministro si sofferma sul “campo di mezzo” dove poter giocare una partita importante per il futuro prossimo delle imprese, soprattutto dopo questo stop forzato.

