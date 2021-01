Facebook, debutta la sua sezione notizie nel Regno Unito

Facebook News mostrerà agli utenti iscritti delle notizie personalizzate in base ai propri gusti.

Dopo l’arrivo negli Stati Uniti, Facebook ha scelto il Regno Unito per continuare l’espansione della propria sezione notizie, denominata Facebook News. Per accedere alla piattaforma basterà una scheda, identificabile dall’icona di un giornale, presente sui dispositivi Android e iOS.

La piattaforma può vantare già un diverso numero di editori

Facebook News al momento può già vantare la collaborazione con diversi organi di comunicazione come The Economist, The Guardian, The Independent, GQ, Glamour e Vogue. Al lancio della piattaforma, inoltre, saranno implementati Channel 4 News , Daily Mail Group, Financial Times, Sky News e Telegraph Media Group.

L’utilizzo di Facebook News sarà particolare, la piattaforma, infatti, utilizzerà un algoritmo che in base alle pubblicazioni seguite e le notizie condivise fornirà degli articoli selezionati accuratamente.

Un metodo già usato in maniera simile da Tik Tok, in grado di mostrarti in home, dopo aver “addestrato l’algoritmo”, solamente video simili a quelli che hai aperto e guardato. Inoltre, il nuovo Facebook News ti permetterà persino di selezionare diversi temi su cui restare aggiornato.

Oltre all’algoritmo avremo la possibilità di scegliere le categorie adatte a noi

Ad esempio ci sono sport, intrattenimento, salute, tecnologia e scienza. Potranno essere selezionati anche i temi da evitare di consigliare. Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg sembra puntarci molto sulla piattaforma neonata.

Secondo quanto detto dal TechCrunch, infatti, gli accordi presi dal social network con i diversi editori sarebbero di un valore complessivo superiore alle decine di milioni di sterline.

Non solo, dal quartier generale del social fanno sapere di essere pronti a sbarcare persino in Francia e Germania dove già ci sono accordi per trovare partner editoriali. Facebook News, quindi, continuerà ad espandersi in Europa anche se, al momento, non sembra nei piani dell’azienda attivare la piattaforma anche qui in Italia.