Fabrizio Frizzi fino alla fine ‘L’ha portata avanti’: dietro le quinte di Miss Italia, il triste ricordo

Fabrizio Frizzi, il ricordo di Patrizia Mirigliani: “Con Fabrizio abbiamo vissuto insieme 16-17 estati della nostra vita “

Nella sua ultima intervista rilasciata a RadioCorriere, Patrizia Mirigliani, ha condiviso il suo ricordo di Fabrizio Frizzi con il quale ha organizzato molte edizioni del concorso di bellezza ‘Miss Italia’.

Manca davvero poco alla nuova edizione del concorso di bellezza più seguito nel nostro Paese. Il sei settembre, tornerà su Rai Uno Miss Italia, condotto quest’anno da Alessandro Greco. Tante novità per il concorso che quest’anno giunge alla sua 80° edizione con tante novità: per la prima volta nella storia del programma la vincitrice sarà scelta esclusivamente dal pubblico da casa attraverso il televoto. Come sicuramente ricorderanno i numerosi telespettatori, al timone di Miss Italia vi era il compianto Fabrizio Frizzi.

Nella sua ultima intervista rilasciata a Radiocorriere Tv, la direttrice dell’evento, Patrizia Mirigliani non ha potuto fare a meno di parlare del conduttore romano che per molti anni è stato il volto della trasmissione di Rai Uno.

Le parole della direttrice del concorso

Il 26 marzo 2018 ci ha lasciato per sempre uno dei volti più amati del piccolo schermo: Fabrizio Frizzi. Una persona che si è mostrato al pubblico per la sua semplicità e bontà e proprio per tale motivo era amato da tutti. La patron ha voluto condividere uno dei tanti ricordi con il conduttore romano:

” Fabrizio era un ragazzone, mio padre lo chiamava Fabrizione, una persona priva di malizia, una simpatia e una bontà innate”

Patrizia Mirigliani ha poi aggiunto:

“Con Fabrizio abbiamo vissuto insieme 16-17 estati della nostra vita. Ci si trovava a primavera inoltrata e si metteva in piedi Miss Italia. Era una festa”. E poi aggiunge: “Era una persona amata, che ha portato avanti una tv pulita, piena di contenuti”.

Il suo ricordo sarà sempre vivo nella mente delle persone che l’hanno amato.