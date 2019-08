Fabrizio Frizzi il gesto dopo la morte ‘Mi ha fatto chiamare’: Alessandro Grego rivela il commovente retroscena

Fabrizio Frizzi, il pensiero del suo collega Alessandro Greco:“Sono sicuro che abbia “lavorato” perché io fossi chiamato a Miss Italia…”

Il conduttore romano, Fabrizio Frizzi, si è spento il 26 marzo dello scorso anno ma il suo ricordo è sempre vivo nella mente dei suoi cari.

Alessandro Grego sarà alla conduzione della nuova edizione di Miss Italia e dedica il suo pensiero al suo caro amico.

Fabrizio Frizzi: il ricordo di Alessandro Greco

Una ferita che probabilmente è destinata a non rimarginarsi mai. Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. E’ riuscito a conquistare i telespettatori grazie al suo carisma e al suo carattere semplice e genuino, oltre per la sua simpatia e bravura. Dopo un malore che l’ha colpito durante una registrazione de L’Eredità, le condizioni del conduttore romano non sono migliorate nei mesi successivi fino a quel tragico giorno. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori della sua famiglia, amici e colleghi.

Il pensiero di Alessandro Greco è rivolto proprio al compagno di Carlotta Mantovan. Il conduttore tarantino sarà al timone dell’80esima edizione di Miss Italia e il suo ricordo non può non andare a chi per molti anni ha condotto il concorso di bellezza. Grazie alla trasmissione, ha infatti conosciuto sua moglie Beatrice che nel 1997 si è classificata secondo nell’edizione di tre anni prima. Ecco le parole del conduttore nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Le parole del conduttore tarantino

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, Alessandro Grego ha rivolto il suo pensiero all’amico scomparso con il quale aveva instaurato un bel rapporto d’amicizia: