Fabrizio Frizzi, la figlia è cresciuta: la somiglianza è evidente – FOTO

La bellissima Stella Frizzi ormai non è più piccolina: già si vede la somiglianza con papà Fabrizio: Carlotta Mantovan la mostra in foto.

Già da piccolissima, con gli scatti regalati alla rete da Carlotta Mantovan, la figlia di Fabrizio Frizzi aveva fatto notare a tutti delle caratteristiche simili al papà tanto amato e purtroppo scomparso prematuramente il 26 marzo del 2018.

La moglie, ormai vedova, ha continuato a postare foto della sua piccolina ma cercando sempre di proteggere la sua privacy consapevole del rischio di postare foto di minori in rete.

Fabrizio Frizzi, la figlia Stella sta diventando grande

Non vediamo l’ora di poter vedere se la figlia di Fabrizio Frizzi abbia ereditato anche la simpatia innata del suo papà. La piccolina sta diventando, mese dopo mese, sempre più grande e la sua mamma è molto orgogliosa di lei.

In qualche modo, attraverso i suoi occhi e la sua fisicità – già in parte evidentemente somigliante al papà – Carlotta ha ancora con sé, nel quotidiano, un po’ del suo Fabrizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)



La piccola ha i capelli scuri come suo padre e le sue manine, come è chiaro da alcune foto postate in passato, sono grandi come quelle del compianto conduttore.

Carlotta Mantovan mostra la sua Stella

Nonostante siano passati ormai tre anni dalla sua morte, la perdita di Fabrizio continua a fare molto male. Il presentatore ha lasciato un vuoto immenso. Stella era il suo successo più grande, la realizzazione di un sogno: quello di diventare papà.

Proprio come il suo collega e amico Carlo Conti, anche Frizzi è riuscito a coronare il sogno solo dopo una certa età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)



I fan si chiedono se anche Stella sarà interessata ad intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. E’ ancora piccolina però per poter dare una risposta a questa domanda.

Per adesso ci accontentiamo di sbirciare i suoi progressi attraverso gli scatti che Carlotta decide di condividere di tanto in tanto con i fan sui social.