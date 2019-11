Ex Ilva, Giuseppe Conte al termine del vertice: “Disponibili al rinvio del processo”

Ex Ilva, Giuseppe Conte al termine del vertice: “Disponibili al rinvio del...

Un incontro durato quattro ore per l’ex Ilva e Giuseppe Conte si definisce ora molto positivo sul futuro. Ecco come è andata

Occhi puntati sulla ex Ilva e sulle modalità della ArcelorMittal, dopo un incontro durato sino a quattro ore.

Il vertice del Governo con ArcelorMittal

Un vertice straordinario quello di stanote per parlare della situazione della ArcelorMittal. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha evidenziato di come l’azienda sembra essere disponibile ad una nuova interlocuzione, ponendo come obiettivo un piano industriale con nuove soluzioni:

“produttive e tecnologiche ecologiche con il massimo impegno nel risanamento ambientale”

Evidenziando che è possibile un coinvolgimento pubblico per andare avanti al meglio.

Al Vertice erano presenti, oltre a Giuseppe Conte, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Non solo perché erano accompagnati dai responsabili di ArcelorMittal Lakshimi e Aditya Mittal con l’aggiunta dell’ad Italia Lucia Morselli – inizialmente fuori dalla stanza per poi decidere successivamente di entrare dove si stava svolgendo la riunione.

Le soluzioni e gli obiettivi

Dopo 4 ore di incontro il Premier Conte ha evidenziato che si saranno nuove soluzioni produttive, puntando al bene per l’ambiente e il risanamento ecologico in toto:

“sono stato molto chiaro con loro e ho riferito della grande sensibilità della cittadinanza tarantina e nazionale”

Per questo motivo verrà chiesto ai commissari che vengano dilazionati i termini giudiziari al fine di poter avere un rinvio dell’udienza:

“lasciando in pregiudicato qualsiasi diritto di difesa. siamo disponibili a condizione che arcelormittal assicuri il normale funzionamento degli impianti”

Un obiettivo per il rilancio dell’intera città, degli operai e del Paese stesso.