Evita i cibi raffinati, fanno male alla salute: ecco quelli da non mangiare

Evita i cibi raffinati, fanno male alla salute: ecco quelli da non...

I cibi raffinati vanno evitati quanto possibile. In particolare, ce ne sono alcuni che vanno mangiati solo una volta ogni tanto.

Cibi raffinati, è meglio tenersene alla larga, per quanto possibile. Ecco una regola importante da ricordare: più un cibo viene raffinato, più dovresti starne lontano.

Cosa sono gli alimenti raffinati? Gli alimenti raffinati sono alimenti altamente trasformati che sono stati privati ​​del loro contenuto di nutrienti e fibre originali.

Farina bianca raffinata, pasta bianca e zucchero bianco sono solo alcuni esempi.

Considera una pagnotta di pane bianco a fette. Innanzitutto, il grano viene spogliato di crusca e fibra, quindi viene polverizzato nella migliore farina bianca.

Il processo di cottura lo gonfia in fette di pane leggere e ariose. Non c’è da stupirsi che il tuo stomaco faccia difficoltà a digerirlo.

Una fetta di pane bianco colpisce il flusso sanguigno con la stessa scossa che otterresti mangiando un cucchiaio di zucchero direttamente dalla ciotola!

Il vero pane integrale al 100%, d’altra parte – il tipo ruvido e gommoso con una crosta spessa e pezzi visibili di grano – fa lavorare bene lo stomaco.

Anche questo è fatto di grano, ma i chicchi non sono stati trasformati diversamente. Contiene amidi, che sono solo catene di zuccheri, ma sono legati alla fibra, quindi la digestione richiede più tempo.

Di conseguenza, gli zuccheri vengono rilasciati gradualmente nel flusso sanguigno.

Se non c’è un’improvvisa ondata di zucchero nel sangue, il tuo pancreas non produrrà tanta insulina e non avrai la fame esagerata e le voglie di carboidrati più ricchi di zuccheri e di amido.

I cibi da mangiare occasionalmente

Quanto segue dovrebbe essere evitato o consumato solo occasionalmente: