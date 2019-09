Farina d’avena: ecco le 7 ragioni per cui dovresti mangiarla tutti i giorni

L’avena può proteggere il tuo cuore

Una varietà di antiossidanti noti come avenanthramidi si trovano esclusivamente nell’avena. Essi hanno dimostrato di avere proprietà antinfiammatorie e anti-prurito, fornendo una protezione aggiuntiva contro le malattie coronariche, il cancro del colon e l’irritazione della pelle. Possono anche svolgere un ruolo nel controllo della pressione sanguigna.

L’avena è ottima per una colazione semplice ed equilibrata



Una tazza di farina d’avena cotta contiene circa 150 calorie, quattro grammi di fibre (circa metà solubili e metà insolubili) e sei grammi di proteine.

L’avena fornisce importanti vitamine e minerali

La farina d’avena ricca di nutrienti contiene tiamina, magnesio, fosforo, zinco, manganese, selenio e ferro.

L’avena è senza glutine

L’avena è naturalmente priva di glutine, ma verifica con i produttori per assicurarti che i loro prodotti non siano realizzati utilizzando la stessa procedura di altri cereali potenzialmente contaminanti. (Acquistare sempre prodotti senza glutine da aziende rispettabili e leggere attentamente le etichette degli alimenti).

L’avena può aiutarti a controllare il tuo peso

L’avena può farti sentire più pieno più a lungo, aiutandoti così a controllare il tuo peso.

Purtroppo, i carboidrati sono spesso evitati e temuti da coloro che cercano di perdere qualche chilo, ma i cereali integrali possono tenere a bada la fame e allo stesso tempo fornire quel piacevole “ahhhh” che gli amanti dei carboidrati bramano. Come con qualsiasi altro alimento, prestare attenzione alle dimensioni delle porzioni.

L’avena può essere salata

Sebbene l’avena sia solitamente abbinata a cibi dolci come zucchero di canna e cannella o frutta, l’avena è anche un perfetto contorno salato.

L’avena fornisce una consistenza simile al grano saraceno e il loro sapore insipido è come una tela bianca per una varietà di condimenti e spezie. Puoi combinare la farina d’avena con le tue verdure preferite o gli avanzi della scorsa notte e aggiungere un uovo o una spolverata di formaggio per gustare la colazione per cena.