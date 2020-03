Il vestito si alza, la fessura tra le gambe mostra troppo: Eva Henger, lo scatto da censura manda il web in tilt

Eva Henger pazzesca su Instagram, il mini abito bianco mette in mostra le sue curve esplosive: fan in delirio

Una delle showgirl straniere più amate dagli italiani è, senza alcun dubbio, Eva Henger. L’ex attrice ungherese ha conquistato i suoi fan non solo per il suo talento ma anche per la sua immensa bellezza.

La Henger è molto attiva sui social e, non molte ore fa, ha deciso di condividere su IG un nuovo scatto che ha mandato in delirio il web: il mini-abito mette in evidenza il suo fisico mozzafiato.

Eva Henger pazzesca su Instagram

Il suo account ufficiale IG vanta oltre 824,7 mila followers. Eva Henger è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di condividere con i suoi fan momenti della vita quotidiana e scatti a dir poco mozzafiato.

Il tempo per lei sembra essersi fermato e alla soglia dei suoi 50 anni lascia tutti senza parole per la sua immensa bellezza e sensualità.

Non molte ore fa, l’ex attrice ungherese ha postato una nuovo foto che ha fatto un boom di like e commenti. Per quale motivo? Si mostra in tutta la sua femminilità.

L’ex attrice seducente sui social

La modella ungherese è solita condividere con i suoi fan foto decisamente bollenti che stuzzicano la fantasia dei suoi ammiratori.

Questa volta però, Eva Henger ha pubblicato uno scatto molto semplice in cui indossa un mini abito bianco che , oltre ad evidenziare il suo fisico, mette in mostra le sue curve da paura in grado di fare invidia a tantissime ventenni.

Ecco la didascalia che accompagna la foto: