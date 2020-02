Eva Henger mamma a 47 anni: in arrivo il terzo figlio, l’attrice rivela il suo grande sogno

Eva Henger ha rilasciato un’intervista senza filtri in cui svela proprio tutto ciò che riguarda la sua vita provata, cosa desidera davvero l’ex attrice.

L’ex pornodiva Eva Henger rivela che il suo desiderio più grande sarebbe avere un altro figlio con il compagno Massimo Caroletti.

Ecco cosa ha dichiarato la madre di Mercedesz Henger con cui ha rotto i rapporti da tempo.

La rottura tra Eva Henger e Mercedesz

La ex pornodiva Eva Henger è da qualche tempo sotto i riflettori del gossip per la triste vicenda che la vede protagonista insieme alla figlia Mercedesz ed al fidanzato di lei, Lucas Peracchi.

La Henger ha infatti ormai da mesi un rapporto conflittuale e praticamente senza contatti con la primogenita perché avrebbe svelato una presunta situazione di violenza che la figlia subirebbe dal fidanzato.

La cosa è sempre stata fortemente smentita sia dalla figlia che da Peracchi che ha anche minacciato e mai dato seguito a querele per la madre di Mercedesz.

Dopo molte apparizioni tv le due donne nelle ultime puntate di Domenica Live pareva avessero trovato un punto di contatto ma dalle parole di Eva a Novella 2000 la situazione pare essere ancora tesa.

“Non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas”

In arrivo un altro bebè?

La ex attrice hard è dunque sempre presente in tv e sui social dove condivide con i suoi followers gli scatti che la ritraggono in giro per il mondo sola o in compagnia.

La bella 47enne non mostra i segni del tempo e la sua gioia, nonostante gli ultimi trascorsi con la figlia maggiore, si legge dal suo sguardo.

L’amore che la lega al suo compagno Massimiliano Caroletti è tangibile e la Henger svela in esclusiva alle pagine di Novella 2000 un desiderio che vorebbe concretizzare al più presto.

Si tratta di concepire un altro figlio proprio con l’imprenditore 49enne a cui è legata dal 2013 e da cui ha già una figlia, Jennifer.

“Ci amiamo molto. Massimiliano vuole insistentemente un altro figlio da me”

Eva Henger ha ammesso che le piacerebbe avere una bambina e che somigli alla primogenita Mercedes.

La Henger ha anche raccontato al settimanale di come ha ritrovato la forma fisica dopo un dieta mirata che ora l’ha portata a sentirsi bene con se stessa.