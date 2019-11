Eva Henger, il tanga si perde tra i glutei: la foto da censura finisce sui social

Eva Henger atomica sui social, lato B da urlo in bella mostra: lo scatto che ha mandato in tilt il popolo del web

Nella vita è una cantante, conduttrice, opinionista e un’ex attrice di film a luci rossi. Eva Henger è spesso al centro delle voci di gossip per i numerosi scatti da capogiro condivisi suoi social network. Nelle ultime settimane ha fatto parlare molto di sé a causa del suo rapporto tormentato con la figlia Mercedesz. Oggi torna al centro delle cronache rosa per uno scatto che ha letteralmente infiammato il web. Per quale motivo? L’ex attrice ungherese mostra il suo lato B marmoreo.

Eva Henger, lato B da urlo sui social

Da alcune settimane a questa parte, Eva Henger è al centro delle voci di gossip per il suo tormentato rapporto con sua figlia, Mercedesz. L’ex attrice ungherese si è sempre detta preoccupata dalla relazione tra lei e il suo fidanzato, Lucas Peracchi. Ma pare che i due abbiano intenzione di ricucire i rapporti. L’opinionista di Barbara D’Urso è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti della sua vita quotidiana.

La mamma di Mercedesz ha condiviso su Instagram uno scatto che ha letteralmente infiammato il web. Per quale motivo? Eva Henger si mostra in una veste decisamente provocante.

La foto che infiamma il web

L’attrice ungherese è attivissima sui social e non manca mai di condividere scatti che immortalano la sua quotidianità. L’ultimo foto condivisa sui social la ritrae in vacanza in Egitto ed indossa un costume intero nero che rende giustizia al suo fisico mozzafiato. Ma ovviamente l’attenzione dei fan si è concentrata sul lato B dell’ex attrice di film a luci rosse. La foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia: