Eva Henger irriconoscibile, dimagrita 10 kg ‘Non stavo bene’: l’attrice mostra il suo nuovo corpo

Eva Henger irriconoscibile sui social: ​”Dimagrita 10 kg, non mi sentivo bene”, la confessione dell’attrice

L’ex attrice di film a luci rosse, Eva Henger, è al centro delle voci di gossip per alcune dichiarazioni fatte nel salotto di Barbara D’Urso sul fidanzato di sua figlia, Luca Peracchi. Uno scontro televisivo che, ancora oggi, non è terminato e quest’ultimo ha prontamente smentito le sue accuse. La conduttrice ungherese, naturalizzata italiana, è apparsa sui social molto cambiata. Pare, infatti, che abbia seguito una dieta molto rigida che l’ha portata a perdere ben dieci chili.

L’attrice ungherese è al centro dei riflettori per una questione piuttosto delicata. Ospite nel programma “Live! Non è la D’Urso“, Eva Henger ha confessato di essere molto preoccupata per sua figlia Mercedesz Henger in quanto, a sua detta, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe violento con lei. Tuttavia, lo scontro tra i due è ancora aperto un quanto dopo le accuse e le minacce delle ultime settimane , la conduttrice ungherese ha scelto di non presentarsi in studio per il fatidico faccia a faccia con il fidanzato di sua figlia.

Non molte ore fa, Eva Henger ha condiviso sui social una foto in cui appare molto cambiata, ma lei spiega il motivo.

L’attrice ungherese ha perso 10 chili

L’attrice è attivissima sui social e non manca mai di condividere scatti che immortalano la sua quotidianità. L’ultimo scatto condiviso su Instagram mostra Eva in vacanza in Egitto ed indossa un costume rosa ma ai fan non è sfuggito un dettaglio: sono scomparse le sue forme rotonde lasciando il posto a un corpo esile e asciutto.

Al riguardo, l’attrice ungherese ha scritto a corredo dello scatto:

“Come vedete sono dimagrita e mi sento davvero bene con me stessa.Prima ero sempre così, poi mi sono ingrassata un po’ e non mi sentivo bene con me stessa. Semplicemente mangio di meno di prima”.

Eva è sempre stata bellissima ma adesso è davvero uno schianto. Pochi chili in meno le hanno fatto trovare la fiducia in se stessa.