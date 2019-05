Eurovision Song Contest 2019, Mahmood porta l’Italia al secondo posto

Si è concluso l’Eurovision Song Contest 2019, con il secondo posto per l’Italia grazie a Mahmood. Conosciamo insieme vincitori e vinti!

Un Eurovision 2019 divertente e molto seguito, con il secondo posto per gli italiani che si sono affidati al cantautore Mahmood!

Eurovision song contest 2019

Il contest europeo è stato vinto da Duncan Laurence dei Paesi Bassi, mentre il cantautore Mahmood si aggiudica il secondo posto – portando l’Italia sul podio.

La 64esima edizione del Festival è stata seguita da tantissime persone in sede e a casa, grazie anche alla rosa di talenti che si sono esibiti sul palco.

Su Twitter ieri sera l’hashtag era nei trend topic e la serata è stata accompagnata – per l’Italia – dal commento piacevole di Federico Russo e Flavio Insinna – qui vi raccontiamo un episodio particolare accaduto al conduttore.

Rompe il ghiaccio l’Albania, seguita dalla Repubblica Ceca che lascia spazio a Germania e Russia. Un po’ come agli Europei di Calcio c’è tensione, ma il divertimento è assicurato.

I fan di Mahmood hanno dovuto attendere si esibissero praticamente tutti, quando alle 22.50 irrompe sul palco con tre ballerini. La prima volta in assoluto che in questo Festival viene proposta una canzone italiana con versi in arabo:

“ero emozionato ma credo sia andata bene”

L’apertura del televoto arriva a fine esibizione di tutti i cantanti, con un giudizio del pubblico in aggiunta a quello tecnico delle giurie dei Paesi in gara.

Il tempo di attesa è coronato da Madonna, che arriva sul palco come una vera star internazionale e delizia tutti con canzoni del passato e del presente.

Nonostante per la giuria tecnica Mahmood sia quarto, grazie al televoto si porta in seconda posizione facendo trionfare il cuore italiano.