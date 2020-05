Europa, allarme riscaldamento: il continente è sempre più caldo!

L’Europa si sta sempre più riscaldando e a dircelo è il Rapporto sullo stato del clima europeo (European State of the Climate 2019) le rilevazioni sistema europeo del Copernicus Climate Change Service (C3S), che comprende satelliti e stazioni a terra dell’Ue. L’ultimo decennio è stato il più caldo mai registrato e la concentrazione di metano e anidride carbonica, sono molto alte. Tutto questo porta a frequenti siccità alternate a forti piogge.

Nel rapporto possiamo leggere che abbiamo avuto un record di numero di ore senza alcun precedente. Sono circa 40 anni che vediamo questi livelli di esposizione crescere e per trovare dati simili di umidità, dobbiamo tornare al 1979. Il ministro Costa a tal proposito ha detto:

“La lotta ai cambiamenti climatici non deve arretrare di un passo, e non lo sta facendo. Con fatica, e con la collaborazione di tutti gli altri Paesi, abbiamo continuato come Europa il nostro lavoro per combattere il climate change. Siamo consapevoli che il quadro emerso dalla pubblicazione dello European state of the climate ci offre ancora di più un affresco sistemico e drammatico della situazione.”