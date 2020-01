Allarme Terra, gli ultimi 5 anni sono i più caldi dal 1880: il report Nasa e Noaa

Secondo la NASA e la NOAA il 2019 è il secondo più caldo dal 2016 e gli ultimi 5 anni i più caldi dal 1880 per la Terra

La Terra continua a riscaldarsi, prova è il fatto che l’ultimo quinquennio è il più caldo dal 1880 e l’ultima decade è la più calda dal 1960. Dovrebbe farci pensare il fatto che da quando si sono iniziate le registrazioni di temperatura, cioè il 1880, non si sono rilevate temperature così alte come al giorno d’oggi.

La crescita del global warming

Questi dati ci fanno comprendere a pieno il problema del riscaldamento globale e delle emissioni di gas serra che se non ridotte almeno in parte, ci mostrerà tutti gli eventi meteorologici estremi. A dirci questo sono le americane NASA, la NOAA e l’organismo dell’ONU il World meteorological organization. Secondo il monitoraggio delle temperature terrestri il 2016 è stato l’anno più caldo in assoluto, seguito dal 2019, con un aumento di 0,98 gradi centigradi rispetto alla media del 1951-1980, come detto dagli scienziati del Goddard Institute for Space Studies (GISS) della Nasa di New York.

Il direttore del GISS, Gavin Schmidt il decennio che si è appena chiuso è senza dubbio il più caldo mai registrato. Ha proseguito facendo notare che “ogni decennio dagli anni ’60 è stato chiaramente più caldo di quello precedente”. Sicuramente quindi questo fenomeno persistente è figlio delle attività umane.

Negli ultimi 140 anni, la temperatura media globale della superficie terrestre è aumentata di circa 1,1° C rispetto al XIX secolo, mentre secondo le previsioni entro la fine del secolo si stima un aumento di tra i 3° ed i 5° C. Anche gli oceani non sono esenti da quest’incremento.

Secondo il rapporto Emission gap 2019 distribuito a Novembre dell’Agenzia per l’ambiente dell’Onu, l’emissioni di gas serra sono aumentate dell’1,5% all’anno nell’ultima decade. Stiamo già assistendo a molti eventi estremi, primo fra tutti gl’incendi in Australia o ancora il riscaldamento nella regione artica, che è successo tre volte più velocemente se paragonato al resto del mondo dal 1970.

Finalmente il clima verrà considerato come rischio globale per la prima volta, secondo il Global Risks Report del World Economic Forum. Si tratta di un documento che stila una lista di rischi a livello globale secondo 750 esperti ed autorità globali. L’emergenza climatica sarà protagonista anche 50° edizione del Forum a Davos.