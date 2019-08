Estratto di liquirizia e tè: come ci guariscono

Il sapore caratteristico e dolce della liquirizia deriva dalla glicirrizina, una sostanza che è da 30 a 50 volte più dolce del saccarosio. La pianta di liquirizia è originaria della Grecia, della Turchia e dell’Asia e viene estratta dalle sue radici spesse e legnose rizomatose.

Le radici vengono bollite e la maggior parte dell’acqua viene evaporata prima che l’estratto venga venduto in forma solida o sciroppata. Un alimento base della medicina tradizionale cinese, la liquirizia viene comunemente aggiunta ad altri rimedi erboristici per esaltarne il sapore.

Come funziona la liquirizia

Numerose sostanze potenzialmente curative sono state identificate nella liquirizia, inclusi flavonoidi, estrogeni vegetali e glicirrizina. Due composti – la licoricidina e la licorisoflavan – hanno proprietà antibatteriche che potrebbero uccidere alcuni dei batteri responsabili delle carie dentali e delle malattie gengivali.

Gli scienziati sono interessati all’acido glicirretinico, un derivato della glicirrizina, per la guarigione delle ulcere peptiche in quanto interferisce con le prostaglandine e favorisce la produzione di muco digestivo.

Applicato localmente, l’estratto di radice di liquirizia lenisce la pelle e rende meno probabile lo sviluppo di eruzioni cutanee e macchie eliminando i batteri che le causano. Usata come espettorante, la liquirizia può aiutare a curare la tosse espellendo il muco.

Come usare la liquirizia

La liquirizia è disponibile essiccata, per l’uso come tè, nonché compresse masticabili, capsule e come estratto. Per trattare la pelle sensibile, mescolare 5 gocce di estratto di radice di liquirizia con acqua e applicare.

Lasciare agire per 20 minuti e poi lavare. In uno studio, un gel contenente il due percento di liquirizia ha alleviato i sintomi di prurito, gonfiore e arrossamento. Usata sotto forma di cerotto dissolvente, la liquirizia potrebbe ridurre il disagio di ulcere e altre piaghe della bocca.

Dove trovare la liquirizia

Liquirizia secca e prodotti di liquirizia sono disponibili nei negozi di alimenti naturali o da un erborista qualificato.