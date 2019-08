Ecco cosa succede quando ignori una carie

Saltare il dentista non è sano e non vale la pena sacrificare un sorriso bello e smagliante. Ecco cosa accade se trascuri una carie.

Un forte tintinnio nel dente è di solito il primo segno di una carie che sta causando il caos sui tuoi denti bianchi e perlati. Questo improvviso problema può ingannarti nel credere che la carie sia apparsa durante la notte.

Ma, in realtà, la carie potrebbe essere lì da alcuni mesi o da più di un anno, prima che inizi a mostrare eventuali sintomi. Inoltre, una dieta ricca di zuccheri e cattive abitudini di spazzolatura aggiungono solo più combustibile al fuoco.

“La carie dentaria è un batterio che crea acido quando mangiamo carboidrati o zucchero“, afferma Carl McManama, professore di odontoiatria alla Boston University.

“Più zucchero mangi, più i batteri prospereranno e creeranno più acido, che mangia il dente.” All’inizio, potresti eliminare il dolore o il formicolio, specialmente se è intermittente.

Ma se non trattata, potresti soffrire di una serie di seguenti problemi ai denti che potrebbero essere evitati del tutto visitando il tuo dentista al primo segnale.

Il tuo dente può spaccarsi

Le fratture del dente sono abbastanza comuni per quanto riguarda le grandi carie. “Raramente si rompe un dente sano intatto“, afferma il Dr. McManama.

“Ma se hai un sacco di carie o un dente con otturazioni grandi e vecchie, quei denti sono più suscettibili al crack“.

Le abitudini orali, come masticare il cibo, possono causare la rottura di un dente cariato. Fino a quando la cavità non è piena, puoi rallentare il tasso di carie mangiando meno zucchero, lavandoti i denti due volte al giorno con dentifricio al fluoro e filo interdentale. Queste sono le cose che i dentisti fanno sempre per prevenire la carie.

Danni ai nervi

“Nel mezzo di ogni dente c’è questo piccolo tubo vuoto magro dove si trovano i nervi e i vasi sanguigni”, afferma il dott. McManama.

“Quando la carie raggiunge la polpa [o il nervo] del dente, è allora che il paziente può avere un dolore lancinante.”

Mentre la cavità si insinua più profondamente nel dente, il dolore passerà da lieve disagio a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La maggior parte delle persone cede al dolore e alla fine fissa un appuntamento dal dentista tanto necessario, ma potrebbe essere troppo tardi. Se il nervo del dente inizia a morire, potrebbe essere necessario un canale radicolare o un’estrazione del dente.

Il tuo dente può morire

Se si verifica un’infezione nel nervo del dente causata da carie, il gonfiore dell’infezione interromperà l’afflusso di sangue al nervo del dente e lo ucciderà.

“Quando hai un nervo morto, il dolore scompare“, afferma il Dr. McManama. “Ma il dente continuerà a essere distrutto dal processo di carie e potrebbe essere necessario estrarlo“.

Potresti avere un’infezione

Il tessuto morto lasciato nel tuo dente può rendere il tuo corpo vulnerabile a una serie di ascessi e infezioni.

“Le tossine del tessuto morto iniziano a infettare l’osso sulla punta della radice, che inizia con l’infiammazione“, afferma il dott. McManama.

“Quindi l’infezione può penetrare nella guancia e nel pavimento della bocca“.

La mascella e le ghiandole possono gonfiarsi per l’infezione e si potrebbe prendere la febbre. E sebbene sia raro, un’infezione dentale grave non trattata potrebbe portare a ascessi potenzialmente letali nel cervello.

È importante visitare il dentista una volta ogni sei mesi come misura preventiva contro le carie e impedire loro di peggiorare in caso di emergenza.