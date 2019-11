Esplosione cascina Alessandria, bombole con il timer: chi erano i tre Vigili del Fuoco uccisi dallo scoppio

Sono tre i Vigili del Fuoco morti per l’esplosione della cascina ad Alessandria. Un ritrovamento stupisce gli inquirenti e le indagini sono in corso

Una esplosione nella cascina di Alessandria e il ritrovamento di tre timer che destano non pochi sospetti. Chi erano le tre vittime?

Chi erano i tre Vigili del Fuoco di Alessandria

I Vigili del Fuoco che hanno perso la vita durante la seconda esplosione, mentre erano a lavoro sono Antonino Candido di 32 anni – Matteo Gastaldo di 47 anni e Marco Triches di 36 anni.

Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Salvatore Mulas e il Capo del Corpo Fabio Dattilo hanno inviato un Tweet con un abbraccio alle famiglie dei tre uomini, deceduti mentre svolgevano il loro lavoro in maniera eccellente.

I primi due Vigili del Fuoco sono stati ritrovati nell’immediato mentre il terzo era rimasto incastrato sotto le macerie, ritrovato dai suoi colleghi dopo ore di ricerche.

Il Carabiniere ferito si chiama Roberto Borlengo, mentre gli altri due Vigili del Fuoco feriti sono il caposquadra Giuliano Dodero e Luca Trombetta.

Il ritrovamento delle bombole con il timer

Sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto questa notte a Quargnento nella provincia di Alessandria. I Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri sono intervenuti in questa cascina abbandonata.

Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima esplosione si teme di origine dolosa e poi una seconda che ha provocato la morte dei tre uomini e il ferimento di altre tre persone, tra le quali un Carabiniere che non è in pericolo di vita.

Come si evince da Il Piccolo, sarebbero stati trovati delle bombole con il Timer – di cui una inesplosa e sottoposta a sequestro da parte degli inquirenti.

Il Tg5 tramite la sua inviata ha confermato che questi timer hanno un controllo con telecomando, per questo motivo l’ipotesi di dolo potrebbe essere confermata.

Un vero e proprio attentato sostengono gli inquirenti. I corpi dei Vigili sono sbalzati a 300 metri di distanza e ritrovati nudi dai colleghi – con fili e timer per svolgere un vero e proprio colpo ben definito.

In queste ore grande cordoglio da parte delle istituzioni, come il Presidente Sergio Mattarella – il Premier Giuseppe Conte: