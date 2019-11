Alessandria, morti tre vigili del fuoco per l’esplosione di una cascina: si...

Sono morti tre vigili del fuoco ad Alessandria per l’esplosione di una cascina. Ecco cosa è successo in quei minuti tragici

Tragedia ad Alessandria con l’esplosione di una cascina che ha provocato la morte di due Vigili del Fuoco. Ecco cosa è accaduto.

Aggiornamento ore 8.30

Sale il bilancio dei morti con tre Vigili del Fuoco. Il corpo del terzo disperso era sotto le macerie, recuperato dopo alcune ore senza vita. Le vittime avevano 47 – 38 e 32 anni.

Il Carabiniere è stato ferito gravemente ma non è in pericolo di vita. Si indaga per dolo.

Aggiornamento ore 7.10

L’esplosione primaria potrebbe essere di origine dolosa e si sta cercando un terzo vigile del fuoco disperso. I colleghi scavano tra le macerie per ritrovarlo il prima possibile.

Esplosione di una casina a Quargnento

Erano le due di notte quando a Quargnento si è verificato qualcosa di strano che ha portato via la vita a due persone: bilancio che potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Secondo una ricostruzione dei media locali, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a seguito segnalazione di una fuga di gas che ha provocato un incendio.

La cascina nella parte disabitata è crollata a seguito di una prima deflagrazione. E’ stato in quel momento che i Vigili del Fuoco sono intervenuti per arginare la situazione.

Pochi minuti dopo, mentre i soccorritori erano a lavoro, una seconda esplosione li ha investiti completamente. Due uomini sono morti sul colpo, mentre altri due Vigili sono rimasti gravemente ferito insieme ad un Carabiniere – ma non sono in pericolo di vita.

Si cercano dispersi tra i detriti e il bilancio dei morti potrebbe salire.

Notizia in aggiornamento