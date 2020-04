Caso Sara Del Mastro: l’esito della perizia psichiatrica l’ha giudicata capace di intendere e volere

questa la conclusione della perizia psichiatrica del tecnico nominato dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese) su Sara Del Mastro.

La donna il 7 maggio del 2019 ha aggredito e sfigurato con l’acido Giuseppe Morgante, trentenne con cui aveva avuto una breve relazione.

La decisione del Giudice sarà resa nota il 25 maggio.

Domenico Musicco, legale di Giuseppe Morgante ha dichiarato:

“Siamo soddisfatti, seppur ci aspettiamo che per questa persona non ci siano sconti di pena.

Sull’esito della perizia psichiatrica l’avvocato di Morgante ha dichiarato di essere assolutamente soddisfatto e in attesa di

“una sentenza dura in linea con quanto avvenuto per gli episodi simili più recenti, come l’aggressione con l’acido a Jessica Notaro, in cui il suo ex fidanzato è stato punito con 15 anni di reclusione”.