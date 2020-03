View this post on Instagram

Ogni giorno nel mondo oltre 1 milione di professionisti tra medici, infermieri, ricercatori … si svegliano la mattina per vincere questa battaglia. . . Every day over 1 million of professionals including doctors, nurses, researchers all over the world wake up in the morning to win this battle. . . Todas las mañanas más de 1 millón de profesionales, incluidos médicos, enfermeros, investigadores de todo el mundo se despiertan para ganar esta batalla. . #andrátuttobene #insiemecelafaremo #iorestoacasa #stayathome #quedarseencasa #erosramazzotti