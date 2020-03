‘È arrivato il Coronavirus’ Aurora costretta a stare lontana da papà Eros Ramazzotti: lo struggente messaggio

Aurora Ramazzotti, lo struggente messaggio per il papà Eros sui social : “E’ arrivato il Coronavirus…”, ecco la dedica della figlia di Michelle Hunziker

L’intero Paese è alle prese con un nemico invisibile: il Covid-19. Un virus che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale. In questo periodo difficile per l’Italia, molti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto esprimere il loro pensiero sui social, tra questi anche Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, la dedica per il papà Eros

Le strade sono deserte e le abitudini dei cittadini italiani, così come quelle degli altri cittadini dei paesi europei, sono radicalmente cambiate. Tra le varie manovre previste dal Governo, vi è quella di limitare quanto più possibili gli spostamenti per evitare la diffusione del virus. Restare a casa è, forse, l’unica soluzione per uscire da questa difficile situazione, in attesa che questa emergenza sanitaria finisca.

Diversi vip, stanno utilizzando i social in modo straordinario. C’è chi cerca di condividere i suoi segreti in cucina, di make-up e il work out da fare a casa per mantenersi in forma e altri, invece, per ridurre le distanze. E’ questa è la più grande paura di Aurora Ramazzotti che non può vedere il papà Eros perché in tournée in un’altra città.

Le parole della figlia di Michelle Hunziker

Nelle scorse settimane, il cantante romano è partito per una tournée ed ora non può fare ritorno a casa, e quindi non può nemmeno vedere le sue figlie. Per fargli sentire la sua vicinanza, Aurora Ramazzotti ha dedicato , in occasione della festa del papà, dolci parole al suo papà: