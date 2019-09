Equinozio d’autunno, Google celebra così il suo doodle del 23 settembre

Cosa celebra il doodle di Google del 23 settembre? L’equinozio d’autunno che dice arrivederci all’estate e ci prepara ad un’altra stagione. Ecco perchè si festeggia proprio oggi

Google con il suo doodle del 23 settembre dice addio all’estate e ci ricorda che oggi si festeggia l’equinozio d’autunno. Ma perchè proprio oggi?

Il doodle di Google del 23 settembre

Oggi aprendo Google ci siamo accorti di dover dire arrivederci alla stagione più calda e divertente dell’anno per accogliere quella che preannuncia altri modi di vivere e stare all’aria aperta.

Oggi alle ore 9.50 entriamo ufficialmente nella stagione che precede l’inverno e, infatti, in alcune Regioni italiane questo distacco sembra essersi già sentito a causa del calo brusco delle temperature – piogge e temporali.

Anche se nel 2019 ci sono stati regalati due in giorni in più d’estate, secondo il calendario, ora dobbiamo entrare nell’ottica che tutto sta per cambiare nuovamente.

A fine ottobre ci aspetta il cambio dell’ora e neanche il tempo di accorgersene che sarà quasi Natale.

Che cos’è l’equinozio d’autunno?

La parola in se stessa significa che la durata del giorno è identica a quella della notte. Come spiegano da sempre gli astrologi il Sole resta sopra e sotto l’orizzonte per lo stesso numero di ore.

Una particolarità da evidenziare è che l’arrivo della stagione non arriva mai il 21 settembre ma di norma il 22 o 23, cambiando la credenza comune che si è tramandata negli anni.

Nonostante questa credenza popolare è bene sapere che sono oramai 1000 anni che non accade più questo fenomeno il giorno 21 e che per vederlo nuovamente dovremmo attendere il 2092 e 2096.

Perché l’autunno cade il 23 settembre?

Per capirlo bisogna prendere come riferimento il calendario gregoriano, dove tutti i cambi di stagione vengono calcolati in base alla Pasqua nonchè equinozio di primavera – ovvero il 21 marzo.

In realtà la Terra non segue un calendario prefissato e gira “in ritardo” rispetto al Sole – per questo motivo per due anni cade il 22 settembre mentre altri due anni si porta ad oggi, 23 settembre.

Non ci resta che dare il benvenuto all’autunno!