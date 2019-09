Ora solare, quando avverrà l’ultimo cambio? Ecco cosa ha deciso l’Italia

Quando avverrà il cambio dell’ora solare? Ma soprattutto, questa sarà l’ultima volta in Italia? Vediamo di dare una risposta a queste importanti domande

L’ora solare è uno degli argomenti annosi di questo periodo, non solo per conoscere la data ma anche per sapere se questa sarà l’ultima volta.

Quando si cambia l’ora solare?

Arriva fine settembre e la domanda che iniziamo a farci è quando scatta il cambio dell’ora. Non tanto per informazione ma anche perché questo significa la fine dell’estate e l’arrivo dei mesi freddi, con più buio e meno voglia di uscire.

Le lancette si sposteranno tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, portandole un’ora indietro: questo significa che le ore 3 diventeranno le ore 2.

Come sempre si perderà un’ora di luce al pomeriggio guadagnando del sonno e luce in più al mattino. La stessa resterà attiva come sempre sino a fine marzo, con il cambio – con le lancette in avanti -tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020).

La decisione dell’Italia sul cambio dell’ora

Ma la domanda che tutti si stanno facendo è se questo sarà l’ultimo anno del cambio, oppure si andrà avanti come sempre. La proposta di abolizione è arrivata ad agosto del 2018 dove l’Europa ha sancito e risposto ad una consultazione promossa da Finlandia – Polonia e Paesi Nordeuropei.

Il 76% dei votanti si è espresso in maniera positiva, accogliendo la proposta e definendola molto allettante come linea da perseguire.

Per ora, la discussione portata davanti alla Commissione Europea non ha raggiunto una decisione univoca così da accontentare tutti i Paesi membri. Per ora potrebbe essere seguita una linea a blocchi, ovvero i Paesi settentrionali dell’Unione otterrebbero l’ora solare mentre i meridionali terrebbero l’ora legale.

In tutto questo, comunque sia, l‘Italia non ha ancora deciso in merito al contrario dei francesi, che hanno già deliberato per la sua eliminazione definitiva.