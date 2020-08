Enti locali, classifica Comuni più ricchi d’Italia 2020: ecco quali sono

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la classifica dei Comuni più ricchi d’Italia, rendendo note le dichiarazioni dei redditi compilate nel 2019 e riguardanti l’anno fiscale 2018.

Scopriamo quali i Comuni in cui conviene vivere, almeno per quanto riguarda il reddito medio pro capite.

Enti locali, classifica Comuni più ricchi d’Italia 2020: Basiglio è la capolista

Nella top 10 dei Comuni più ricchi d’Italia, Basiglio mantiene il primo posto seguito da Lajatico (Pisa) e Tremezzina (Como), che guadagna ben 1.894 posizioni passando dal 1.897° posto al terzo.

Comuni più ricchi: Lajatico (PI) in seconda posizione con 45.080 € di reddito pro-capite

Nella classifica dei Comuni più ricchi in seconda posizione della 10 Top List c’è Lajatico, il Comune della provincia di Pisa nel quale vive il cantante Andrea Bocelli, con 45.080 euro di reddito pro-capite.

Comuni più ricchi: terza posizione per Cusago

In terza posizione della 10 top list dei Comuni più ricchi c’è Cusago (Milano) con 45.033 euro di reddito pro-capite.

Comuni più ricchi: quarta, quinta e sesta posizione

In quarta posizione di alcune migliaia di euro troviamo Tremezzina (Comune della provincia di Como) con 38.081 euro.

Quinta posizione per Celle Ligure (SV) con 35.960 € di reddito pro-capite, sesta posizione per Pieve Ligure con 34.937 euro di reddito pro-capite e settima posizione per il Comune di Torre D’Isola, in Lombardia, con 34.781 € di reddito pro-capite.

Ultime tre posizioni della Top 10 dei Comuni più ricchi per i Comuni di Arese (MI) con 33.513 € di reddito pro-capite, Pino Torinese (TO) con 33.201 € di reddito pro-capite e Segrate (MI) con 33.147 € di reddito pro-capite.

La classifica dei Comuni più poveri d’Italia

Tra i Comuni più poveri troviamo: Cavargna, in provincia di Como, con 5.800 euro di reddito imponibile, Val Rezzo, alle Cannobina (Verbano-Cusio-Ossola), Gurro (Verbano-Cusio-Ossola), Mazzarrone (Catania), Roseto Valfortore (Foggia), Torre Di Ruggiero (Catanzaro), San Bartolomeo Val Cavargna (Como), Bidonì (Oristano).