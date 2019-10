Emma Marrone di nuovo single ‘Resterò sola tutta la vita’: il dramma della cantante dopo la malattia

Emma Marrone ha rivelato di non aver alcun fidanzato. Purtroppo la cantate è di nuovo single e pare abbia una strana e triste consapevolezza

Di recente la cantante salentina si è concessa ad una lunghissima intervista al celebre Magazine Vanity Fair. Emma Marrone ha toccato diversi punti partendo da queste ultime settimane in cui a causa di alcuni problemi di salute, legati al ritorno della malattia, ha dovuto necessariamente allontanarsi dalle scene per potersi curare.

Per passare poi alla vita privata, rispetto alla quale ha dichiarato di essere single da ben due anni. Scopriamo i dettagli dell’intervista.

Emma Marrone: ‘Resterò sola tutta la vita’

Nella sua ultima intervista a Vanity Fair, la vincitrice della nona edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, Emma Marrone, ha voluto raccontarsi a cuore aperto dopo le ultime settimane difficili caratterizzate dalla paura per il ritorno della malattia. Ciò nonostante non ha mai perso la sua tenacia e il suo sorriso.

Durante l’intervista ha voluto toccare un tema che ha trattato sempre con grande riserbo, ovvero la sua vita sentimentale. La cantante salentina a tal proposito ha rivelato di essere single da ben due anni e che sente il desiderio di essere amata:

‘Non mi capita da un paio d’anni. Mi manca essere amata, assolutamente sì. Cos’è l’amore? Qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono’

poi aggiunge raccontando la sua visione dell’amore:

‘Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo. Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita’

e conclude:

‘Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore’

Come è noto sono stati tre i grandi amori della il primo in assoluto è l’attuale compagno di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, per posi passare a Fabio Borriello fratello del noto attaccante Marco Borriello, ed infine il celebre attore di ‘Romanzo Criminale’, Marco Bocci. Si dice che l’amore sbocci non appena smetti di cercarlo. Magari presto si aprirà una nuova porta per la tenace e determinata Emma Marrone.

Emma e la malattia: ‘Ho dovuto accettare di stare di nuovo male’

Oltre a parlare della sua vita sentimentale, come già accennato, la vincitrice del talent show condotto da Maria De Filippi, ha voluto affrontare senza filtri le sue paure e consapevolezze relative al ritorno della sua malattia, che per quanto sia un qualcosa di estremamente difficile da affrontare non ha mai perso lo spirito positivo e la voglia di vivere:

‘HO DOVUTO ACCETTARLO E […] ACCETTARE DI STARE DI NUOVO MALE MI HA AIUTATA AD ARRIVARE ALL’INTERVENTO CON SERENITÀ’

poi ha aggiunto e concluso:

‘L’OPERAZIONE NON MI HA INCATTIVITA: NON SONO ARRABBIATA CON LA VITA, AL LIMITE ALLA VITA SONO GRATA’

La Marrone è una vera forza della natura, e attendiamo con fervore il suo ritorno data l’uscita proprio nei prossimi giorni, il 25 Ottobre, del suo nuovo album ‘Fortuna’.