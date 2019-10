‘La malattia…Ho paura di morire anche io’ Emma Marrone, la straziante intervista e la confessione inaspettata

Emma Marrone intervistata in esclusiva da Vanity Fair. La cantante parla del ritorno della sua malattia: ‘Ho avuto paura, molta’

Emma Marrone è tra le artiste italiane più apprezzate a livello internazionale, non solo per la sua voce ma anche per la sua determinazione e tenacia.

Dopo l’improvviso allontanamento dalle scene musicali, rompe il silenzio con una esclusiva intervista al noto magazine, ‘Vanity Fair’ dove ha voluto raccontare ai fan, la verità su ciò che le è accaduto nell’ultimo mese, rivelando anche il modo in cui ha affrontato e sta ancora affrontando il ritorno della malattia. Scopriamo di più.

Emma Marrone a Vanity fair: ‘Ammalarsi è sempre ingiusto, ma…’

La cantante salentina ha voluto raccontare a cuore aperto ciò che le è accaduto negli ultimi mesi. Come tutti i fan avevano già supposto, è ritornata la ‘malattia’ a bussare alla sua porta, ed è per questo motivo che è stato necessario allontanarsi dalle scene per un pò, giusto il tempo di ‘risolvere il problema’.

Intervistata dal noto magazine, Emma Marrone ha rivelato di aver avuto tanta paura, nonostante il suo apparire costantemente forte e determinata. Ciò nonostante non ha perso il sorriso mostrandosi ai suoi fan, anche quelli che l’hanno fermata per strada, tranquilla e sicura, senza mai dire o pensare ‘perchè di nuovo a me’:

‘Ammalarsi è sempre ingiusto ma non ho mai pensato ‘perché capita di nuovo a me?’. Mi sono detta: ‘È successo, mi curo, torno’ e così è stato’

poi ha aggiunto:

‘Mi hanno sempre descritta come una che non ha paura di niente, ma non è vero. Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità’

poi:

‘Non lo è mai stata […] So affrontare un malessere fisico e tutto ciò che è legato a una malattia, ma delle malattie o della morte, come tanti, ho paura anche io’

e ancora, rivela la cantante salentina, che vede il suo ritorno sulle scene musicale come una rinascita:

‘Vorrei che fosse quello della rinascita artistica e non l’album da incensare soltanto perché sono stata male’

La Marrone confessa: ‘Ho dovuto accettarlo’

L’intervista procede toccando tasti più delicati, ovvero l’accettazione del ritorno della sua malattia, che comunque non le tolto la voglia di vivere e di essere felice, e per questo si dice ‘non arrabbiata con la vita’:

‘Ho dovuto accettarlo e ho capito una cosa fondamentale’

poi aggiunge e conclude:

‘Accettare di stare di nuovo male mi ha aiutata ad arrivare all’intervento con serenità. Sono entrata in sala operatoria col sorriso e ne sono uscita nello stesso modo. L’operazione non mi ha incattivita: non sono arrabbiata con la vita, al limite alla vita sono grata’

Emma Marrone ritrova la serenità dopo la paura e il dolore

La cantante salentina conclude la sua intervista raccontandosi oggi come una persona serena, o a dirla con le sue parole ‘felicina’, e ringrazia chi in questo momento dure le è stata accanto in tutti i modi possibili.

Emma Marrone, nelle ultime settimane ha rivelato ai suoi fan di essere prima in classifica su airplay su ‘Io sono Bella’ e a breve il 25 ottobre è in uscita il suo nuovo album dal titolo ‘Fortuna’.