Emma Marrone ospite a Verissimo, mette a nudo le proprie emozioni e le proprie paure dopo i problemi di salute che per un po l’hanno allontanata dalle scene musicali. Il doloroso sfogo: ‘Non dimenticatevi di me’

Emma Marrone è tra gli artisti musicali più apprezzati a livello internazionale. Come è noto qualche mese fa ha annunciato ai suoi fan di doversi allontanare per un pò dalle scene per risolvere alcuni problemi di salute.

Dopo l’intervento chirurgico, nelle ultime tre settimane la cantante salentina è ritornata più forte di prima, a raccontarsi alle riviste e tra le diverse trasmissioni televisive. Nella giornata di ieri 15 Novembre si sono tenute le registrazioni di Verissimo.

Una lunga intervista quella di Silvia Toffanin, che va in onda oggi 16 Novembre, durante la quale la vincitrice di Amici, ha messo a nudo le proprie emozioni e le proprie paure relative a questo periodo non semplice per l’artista pugliese, la sua carriera ed infine l’amore.

Emma Marrone a Verissimo: ‘Ho avuto paura’

Dopo una breve assenza la cantante salentina è tornata a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’ultimo periodo, i suoi problemi di salute, l’intervento e le paure:

‘Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio’

poi aggiunge parlando del periodo in cui ha scoperto di avere un problema di salute a causa del quale ha dovuto cancellare alcuni impegni già presi. Un periodo tra l’altro coinciso con l’uscita del suo nuovo singolo ‘Io Sono Bella’ scritto per lei dalla penna del grande Vasco Rossi:

‘C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità’

Oggi sta meglio rivela Emma, la quale è consapevole del fatto che sarebbe stato meglio riposarsi un altro pò prima del grande ritorno, ma la voglia di riabbracciare il suo pubblico che l’ha sempre sostenuta è stata più forte di qualsiasi altra cosa (l’articolo continua dopo la foto).

Emma Marrone, il doloroso sfogo: ‘Non voglio essere dimenticata’

Come il titolo del suo ultimo album, la cantante salentina si dice ‘fortunata’, e facendo un bilancio di tutto ciò che ha realizzato nell’arco di questi ultimi 10 anni, ‘sogni incredibili’ nonostante gli ‘scossoni’ che è riuscita a superare, ha rivelato:

‘sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi per stare bene. La musica è la mia vita. Non mi sento arrivata, ogni mattina mi sveglio e so che devo lavorare tanto’

poi aggiunge rivelando che ha ancora tanto da dare professionalmente parlando, è il suo più grande traguardo sarebbe quello di essere ricordata, e di restare nei cuori delle persone che sino ad ora hanno apprezzato il suo percorso artistico e continuano a farlo:

‘Mi piacerebbe restare, rimanere, che un domani qualcuno si ricordi veramente di me e delle mie canzoni. Non voglio essere dimenticata’

Emma Marrone e l’amore: Principe azzurro in arrivo?

Come dichiarò in una delle sua ultime interviste a Vanity Fair, è ancora single, e probabilmente ‘resterà sola tutta la vita’, a causa della sua visione dell’amore, un amore passionale e profondo.

Principe azzurro in arrivo per Emma Marrone? Pare proprio di no:

‘Credo e penso che la persona destinata a me esista, ma oggi non vedo l’amore, il mio principe azzurro ha perso la strada!’

ha concluso la cantante ironicamente.