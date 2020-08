Emma Marrone si sdraia, il costume non trattiene le curve: fuoriesce tutto

La cantante salentina manda in tilt la rete a bordo piscina: la scollatura in primo piano stuzzica la fantasia dei follower

Non c’è nulla da fare, Emma Marrone sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi follower.

L’artista ha condiviso uno scatto in cui si mostra a bordo piscina ma lo sguardo dei fan cade sulla profonda scollatura del costume che lascia poco spazio all’immaginazione.

Emma Marrone a bordo piscina

Negli ultimi giorni, la cantante salentina è stata protagonista delle notizie di cronaca rosa in quanto ha condiviso su Instagram la chat con un hater. Come molti personaggi del mondo dello spettacolo, anche Emma Marrone è spesso presa di mira sui social ma questa volta ha deciso di rispondere all’utente senza troppi giri di parole. Da sempre, l’artista è impegnata contro la lotta all’odio in rete. (continua a leggere dopo il post seguente)

Archiviata questa questione, l’ex allieva del talent show di canale 5 è tornata sui social con uno scatto mozzafiato.

La scollatura è davvero profonda

Una delle cantanti più amate e seguite del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, Emma Marrone. Conquistato il podio ad Amici di Maria De Filippi è riuscita ad incantare il suo pubblico con la sua voce graffiante. Oltre ad essere ad essere una cantante con grande talento, ha un grande fascino e sensualità.

Non molte ore fa, l’artista salentina ha condiviso sui social uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Per quale motivo? E’ a bordo piscina e indossa un costume nero molto aderente che mette in risalto le sue forme.

L’attenzione dei fan è catturata dalla profonda scollatura che evidenza il suo lato A da urlo!