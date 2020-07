Emma Marrone, pubblicata la vergognosa chat privata con un fan: il post diventa virale

Emma Marrone pubblica la conversazione con un hater: la sua risposta è da applausi

I personaggi del mondo dello spettacolo sono continuamente presi di mira dagli haters. Lo sa bene anche Emma Marrone che da sempre si schiera contro l’odio in rete.

Di recente, la cantante salentina ha condiviso su Instagram una chat con un utente dove la criticava perché indossa un pendolo con le corna: la sua risposta è perfetta!

Emma Marrone pubblica la chat con un hater

Una delle cantanti più amate e seguite del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, Emma Marrone. Conquistato il podio ad Amici di Maria De Filippi è riuscita a riscuotere un grande successo con la sua voce graffiante. Oltre ad essere ad essere una cantante straordinaria, ha un grande fascino e sensualità. Su Instagram è solita pubblicare scatti che fanno perdere la testa, come quello in cui è in vasca da bagno. (continua a leggere dopo il post seguente).

Di recente, la cantante salentina ha pubblicato su Instagram la chat con un hater. Da sempre, infatti, combatte l’odio in rete mediante la pubblicazione dei messaggi più aggressivi e violenti che riceve in direct.

La risposta della cantante salentina

L’artista è stata nuovamente presa di mira sui social. Questa volta a scatenare un inutile polemica è la collana indossata da Emma Marrone a forma di corno. A tal proposito un utente ha scritto:

“Coerente con quello che scrivi ‘la fortuna non esiste’ poi le corna al collo… Pensa che se io faccio 10 discorsi 8 sono rivolti a te.. Ma D’ALTRONDE sbaglio. Buona giornata”.

Immediata la risposta della cantante salentina che ha reso pubblico il messaggio ricevuto in direct: