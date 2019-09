Emma Marrone, la foto angosciante: la malattia ritorna come per Nadia Toffa:...

Nadia Toffa, ad un mese dalla sua morte, i fan dedicano la preghiera scritta per la conduttrice ad Emma Marrone, il post commovente

Il ricordo della bravissima conduttrice Nadia Toffa è sempre più presente. Dopo il lungo percorso affrontato a causa di una terribile malattia, la giovane mascotte delle Iene, circa un mese fa, ha abbandonato questo mondo.

Emma Marrone, la dedica a Nadia Toffa

Ormai Nadia Toffa era diventata per tutti un esempio di vita. La giovane infatti ha scoperto quasi per caso di avere un tumore al cervello. Il suo percorso è stato un grande esempio per tutti quelli che come lei, stavano e stanno ancora oggi, combattendo questo brutto male. La stessa Emma Marrone, prima che Nadia passasse a miglior vita, scrisse una preghiera alla dolcissima conduttrice. Una preghiera che i fan non hanno potuto far a meno di notare, per le bellissime parole scritte dalla cantante.

Adesso, dopo il suo annuncio, è ritornata a circolare la foto che le ritrae insieme a Le Iene. I fan però non hanno potuto fare a meno di esprimere la propria angoscia per Emma.

La paura che questa orribile malattia possa toglierci anche lei è forte.

Emma Marrone anche lei di nuovo malata

La bravissima cantante Emma Marrone, era molto vicina a Nadia Toffa per il percorso che stava affrontando. La stessa infatti in passato, come Nadia, ha dovuto lottare contro questo terribile male a soli 24 anni. Come ha spesso raccontato in alcune interviste, la cantante si è ritrovata faccia a faccia con questa terribile malattia. Oggi infatti, a distanza di anni, Emma ha annunciato di andare via dalle scene, almeno per un po, per curare di nuovo quel brutto male.

I fan ricordano la bellissima dedica che la stessa Emma scrisse alla dolce Nadia per una pronta guarigione. I fan hanno fatto si che quella dedica potesse essere una sorta di preghiera anche per Emma. I followers infatti, stanno commentando il post, chiedendo a Nadia, di proteggere la cantante dal male che ancora una volta l’ha colpita. Ormai oggi a 35 anni devo affrontare per la terza volta il cancro, allontanandosi per un po dalle scene.