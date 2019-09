Nadia Toffa, viso deformato ‘Troppo invecchiata’: dopo la morte, la iena torna a Taranto ma il murale non convince – Foto

A un mese dalla scomparsa di Nadia Toffa a Taranto la iena torna a vivere. Il volto però appare troppo invecchiato e deforme, il murale non convince

A Taranto gruppo di giovani ha deciso di dedicare un murale a Nadia Toffa scomparsa un mese fa, molti fan però non hanno apprezzato il risultato.

L’arte per ricordare una stella come Nadia

sulla pagina Facebook del gruppo Solo a Taranto nei scorsi giorni è apparsa una foto che ha fatto commuovere tutti i fan di Nadia Toffa.

Proprio a Taranto infatti nel rione Salinella sarebbe apparso un murale dedicato alla giovane iena scomparsa solo un mese fa a causa di un tumore al cervello.

Il writer Michele Marrazza infatti a capo del Gruppo Giovani del quartiere ha deciso di creare questa opera d’arte in onore di una persona come Nadia Toffa che si è spesa tantissimo per la lotta contro i tumori infantili dovuti all’uso di sostanza inquinanti.

Con il sostegno di Marco Guarella proprietario di un locale con annesso biliardo in zona mercato i giovani hanno quindi ritratto Nadia in una delle sue pose più famose vestita da Iena il ruolo che da sempre l’ha vista protagonista amatissima in TV.

Le polemiche rovinano il bel gesto per Nadia

I social si sa sono sempre pieni di polemiche : questa volta si gioca sul filo della riuscita artistica dell’opera.

Sul gruppo fb infatti sono apparse le foto della realizzazione dell’opera d’arte ed il murale finito e hanno subito raccolto tantissimi commenti e like.

Tra questi però sono spuntati anche alcuni commenti molto negativi non tanto per l’iniziativa in se è quanto soprattutto per la realizzazione del murale.

A molti fan infatti non è piaciuto come è stata ritratta Nadia tantissimi dicono che non le somiglia per niente e che non le rende giustizia

“avete avuto una bellissima idea ma Nadia era una bellissima ragazza il disegno non le dà giustizia” “A essere critici la si poteva fare meglio sembra un po’ invecchiata e poco sorridente” “Urge un lifting al dipinto” “Bruttissimo”

Questi sono solo alcuni dei commenti di tante persone che pur lodando l’iniziativa non hanno per nulla apprezzato il dipinto.

Probabilmente proprio a causa del grande amore per la ex iena e per la sua figura così vicina ai cittadini tanti hanno visto in quest’opera qualcosa che non rendeva la sua grandezza e forse delusi da questo hanno voluto dare la loro opinione.

E’ certo che l’impegno di questi ragazzi vada a premiato anche per il fatto che si sono autotassati per poter effettuare l’opera.

il ricordo di Nadia però è stato comunque apprezzatissimo da tanti fan e da tante persone sia tarantine che non, che hanno commentato invece con frasi entusiaste verso l’autore del dipinto

“Il gesto è quello che conta complimenti all’artista” “Tutti i critici d’arte complimenti a che l’ho realizzato io non ne sarei stata assolutamente capace”

Siamo certi che questa è solo una delle tante iniziative che nel tempo continueranno a ricordare Nadia e il suo grande lavoro fatto per i diritti di tutte le persone che soffrono e che sono più deboli.

Poco contano in fin dei conti le polemiche artistiche: il ricordo di Nada rimarrà comunque indelebile per com’era lei effettivamente dentro i nostri cuori sperando che quello che più resti nella memoria siano le sue battaglie da continuare a portare avanti con il suo stesso impegno.