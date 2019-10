Emma Marrone, la prima foto dopo l’operazione con l’amica: la cantante lotta ma continua a sorridere

Emma Marrone torna sui social. Dopo un post per ringraziare la Amoroso e uno per ringraziare i suoi fan, Emma finalmente torna a farsi vedere sui social

Sono ormai settimane che la bravissima cantante salentina Emma Marrone è quasi scomparsa dai social. La giovane cantante come ha annunciato settimane fa, sarebbe stata lontana dai mondo virtuale per un operazione chirurgica molto importante. Emma infatti ha dovuto abbandonare per un po la sua vita per un serio problema di salute che l’ha costretta a mettere in pausa la sua vita.

Emma Marrone e le condizioni di salute

La bella cantante Emma Marrone poco tempo fa ha annunciato di dover abbandonare per un po la musica e i social. Tutto è iniziato dopo un controllo di routine in ospedale, dove Emma ha scoperto di avere di nuovo il cancro. La cantante salentina infatti, ha deciso di comunicarlo in prima persona, con un post su Instagram per evitare allarmismi inutili.

La cantante infatti, si è dovuta sottoporre a diversi controlli in ospedale e successivamente si è sottoposta ad un intervento chirurgico. Fortunatamente l’operazione sembra sia andata bene e pian piano Emma, sta recuperando le forze per ritornare più in forma che mai.

A sostenere la cantante, in questo periodo molto complicato, sono stati i familiari, ma sopratutto gli amici tra cui Alessandra Amoroso, amica della Marrone ormai da anni, Marco Boccia e la bravissima Paola Turci.

La prima foto di Emma dopo l’operazione

La cantante salentina è ormai da settimane che non posta più nulla sui social, comunicando poco e niente con i fan. Ma a regalarci una piccola foto della Marrone, è stata proprio la cantante Paola Turci (una dei tanti vip che l’ha sostenuta).

Pare infatti che la Turci abbia postato una foto sul suo profilo personale di Instagram, insieme alla cantante salentina ancora convalescente. Le due si sono si sono scattete in una foto dove la cantante salentina, con un correttore tra le mani, si accinge ad essere per un giorno la make up di Paola Turci:

“Una grande gnocca”

scrive la Turci, suscitando la felicità dei fan più affezionati della cantante salentina, che non la vedevano in viso ormai da settimane.