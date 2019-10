‘Quel sintomo ha rivelato il tumore’: Emma Marrone, un’amica svela la verità sul ritorno della malattia

Emma Marrone, un’amica della cantante salentina svela come si è accorta del ritorno del tumore alle ovaie: la rivelazione a DiPiù

Il peggio è passato per la bravissima cantante Emma Marrone qualche settimana fa aveva annunciato di dover andar via dal mondo della musica, almeno per un po’, a causa di alcuni problemi di salute molto gravi. Adesso emerge una verità inedita sul tipo di tumore e sul modo in cui Emma ha capito che era ritornato.

Emma Marrone e il ritorno del tumore

La giovane cantante salentina, come ha sempre raccontato in alcune interviste, circa 10 anni fa, ha dovuto combattere contro il cancro a soli 25 anni. La Marrone fortunatamente, con l’aiuto di medici esperti, è riuscita a sconfiggerlo. Solo qualche settimana fa però, la cantante si è accorta che qualcosa nel suo corpo non andava. A distanza di 10 anni, il cancro alle ovaie è ritornato.

Dopo una lunga operazione chirurgica, Emma sabato scorso, ha pubblicato una foto del braccialetto del suo ricovero, dove annuncia ai fan preoccupati, di essere stata finalmente dimessa:

”Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. È stata dura… ma è andata”

Emma, la scoperta del tumore

Fortunatamente il peggio è passato per la cantante, ma la cosa che in molti s sono chiesti, è come si è accorta Emma di aver di nuovo il tumore. Ebbene, a rivelarlo è stato proprio un’amica della cantante in un intervista al settimanale Di Più. Pare infatti che la cantante si sia accorta di tutto, dopo alcune fitte e dolori all’addome molto forti.

La giovane infatti è stata portata immediatamente in ospedale dove è rimasta per due giorni. La Marrone si è infatti, dovuta sottoporre a diversi esami ed ecografie, dove purtroppo hanno confermato il ritorno del cancro alle ovaie.

Pare però che oggi Emma stia bene, ma i medici le hanno consigliato di restare a riposo per quanto è possibile e di ritornare forse tra un mese con le giuste forze.