Emma Marrone incinta mostra il pancino sui social, dopo il tumore: ‘Sono diventata ancora più sensibile’

Emma Marrone sui social balla incinta, e nell’intervista a ‘F’ rivela come’è oggi la sua vita dopo il ritorno della malattia

Emma Marrone è una delle cantanti più seguite del panorama musicale italiano. Dopo l’esperienza a Verissimo ai microfoni di Silvia Toffanin, la cantante salentina si è prestata ad una nuova intervista per la rivista tutta al Femminile ‘F’.

L’artista pugliese si spoglia delle sue emozioni e rivela ai lettori come il tumore e il suo ritorno l’abbiano cambiata. Sui social, infatti torna a divertire i fan con ballanco con un pancione in vista.

Emma balla con il pancione e parla del tumore

In una recente stories su instagram la bellissima cantante pugliese ha voluto mostrare a tutti quanto si è divertita sul set di Muccino. La bella Emma ha interpretato il ruolo di una ragazza dalla storia difficile e dalla grande sensibilità. La cantante in una delle scene che la vede con un bel pancione, ha pensato bene di farsi un balletto con la pancia a fare da siparietto comico.

Ovviamente a riprenderla le amiche di sempre. Proprio pochi giorni fa, la cantante ha voluto raccontare la sua storia, la verità sulla malattia e le sue paure più grandi.

Emma: ‘Sei sempre impreparata’

Emma Marrone si racconta in una nuova intervista a ‘F’, raccontando le sue emozioni in relazione all’ultimo periodo caratterizzato dalla paura per il ritorno della malattia ma anche dal senso di rinascita a seguito della ‘presta ripresa’.

Si sente fortunata rivela l’artista, facendo riferimento a quelle ragazze, donne, persone, che hanno avuto a che fare con forme di tumore più aggressive, e nonostante abbiano lottato ‘il triplo’, purtroppo non ce l’hanno fatta. Ecco cosa ha dichiarata alla rivista del Cairo Editore:

‘Ho un gran culo perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco. Mentre ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me e adesso sono sottoterra’

poi il doloroso sfogo, ripensando a quel momento in cui si è resa conto che quel problema di salute dopo 10 anni si era rifatto vivo:

‘Non ero nuova al problema, ma quando ti succede, sei sempre impreparata’

e ancora, pensando ai bambini ricoverati nei reparti oncologici pediatrici, che combattono ogni giorno contro il cancro:

‘Poi però ho pensato ai bambini di 8 mesi negli ospedali. Invece di incattivirmi, credo che la malattia mi abbia reso più dolce’

in questa prospettiva, continua Emma Marrone, la malattia l’ha cambiata, ma in meglio senza incattivirla:

‘Tutte le mattine mi sveglio con il buonumore, sono diventata ancora più sensibile. La malattia mi ha cambiato, in meglio’

conclude l’artista salentina.

Emma Marrone: ‘Mi sono trascinata una grande paura’

La cantante di ‘Io sono Bella’ conclude la sua intervista rivelando che nel corso di questi 10 lunghi anni, la paura della malattia non l’ha mai abbandonata, ciò nonostante ha un asso nella manica per combatterla ogni giorno:

‘Quando l’ho scoperto la prima volta ero solo una ragazzina. L’unica cosa che mi è rimasta era una grande paura, che mi sono trascinata fino a oggi’

e ancora, rivela il suo segreto:

‘Non significa che oggi non ho paura: quella ce l’avrò sempre. Ma la combatto con la voglia di vivere’

conclude Emma Marrone, che quest’anno festeggia i 10 anni di ‘attività’ con il suo nuovo Tour.