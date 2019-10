Emma Marrone dopo l’operazione la foto del volto provato: l’aggiornamento ai fan le fa tornare il sorriso

Emma Marrone è tornata a farsi vedere sui social, questa volta in volto con delle stories che hanno sicuramente fanno molto piacere ai fan

Emma Marrone ha voluto dare finalmente la bella notizia ai fan. Dopo aver informato tutti circa il ritorno della malattia del passato, Emma ritorna per farsi vedere finalmente il volto e raccontare i suoi progetti e le soddisfazioni lavorative. Ecco cosa ha scritto sui social la cantante.

Emma Marrone torna sui social per Fortuna

Stavamo tutti con il fiato sospeso, in attesa di notizie da parte di Emma Marrone. La cantante, dopo il ritorno del tumore, ha preferito non mostrarsi più ufficialmente sui social. Foto di caffè e buongiorno è tutto quello che ha riservato ai fan. Ma oggi, Emma, è ritornata. La cantante ha staccato un po’ per dover affrontare un problema di salute la cui entità è ancora oscura a chi la segue e la ama. Emma non vuole raccontare troppo, tiene alla sua privacy ma ha detto quanto basta per essere onesta con chi la segue.

La cantante ha voluto prendersi altro po’ di tempo per potersi riprendere totalmente. La notizia che ha dato ai fan ha fatto gioire tutti. Il 25 Ottobre uscirà il suo nuovo album dal titolo ‘Fortuna’.

Emma, le foto del suo volto rassicurano i fan

Sul suo profilo Instagram la Marrone ha postato delle stories in cui passeggia per lei vie di una città (probabilmente Milano) con addosso un bel cappellino grigiastro e un giubbetto nero. Il look appare un po’ diverso dal solito, i capelli più corti e il viso – nonostante il sorriso- un po’ provato.

Emma scende da un taxi e trova la copertina gigantesca del suo album. Poi appaiono delle frasi scritte, durante il video, e pronunciate da lei stessa:

“Voglio continuare a saper accettare quello che la vita mi metterà davanti. E voglio stupirmi ogni volta per ogni piccola cosa inaspettata che accadrà. Voglio la musica. Ancora e Ancora. Per la tutta la vita”.

Emma è una leonessa, una vera guerriera e lei stessa si definisce molto felice. I suoi fan non potevano essere più entusiasti.

La Marrone, tra forza, coraggio e fortuna

Un nome, quello del nuovo album della sensualissima Marrone non scelto a caso: ‘Fortuna’ un messaggio di speranza. Emma, pure molto giovane ne ha già passate tante e sicuramente ha bisogna di tanta fortuna (e diciamo pure che se la merita)

Non possiamo che fare i nostri auguri alla cantante.