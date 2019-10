Emma Marrone rannicchiata a letto nel buio totale, la foto dopo il ritorno della malattia preoccupa il fan 

Dopo il ritorno della malattia che tanto l’ha angosciata in passato, Emma Marrone prova a riaffacciarsi ai social ma non con la stessa forza di prima

E’ naturale che una come lei, forte ma anche molto rispettosa della sua privacy. Proprio per questo Emma Marrone sta cercando di non alimentare il gossip sulla sua malattia, in parte anche per non alimentare paure nei fan.

Emma Marrone, la foto del buongiorno malinconica e oscura

Ritorna di nuovo ad affacciarsi sui social Emma Marrone dopo l’annuncio del ritorno della malattia che l’ha tanto inquietata in passato, il tumore. Non è ben chiaro se la patologia abbia interessato sempre la stessa zona e abbia una intensità maggiore, minore o uguale a quella che ha avuto in passato. Intanto però, è chiaro che Emma vuole tornare alla sua vita di sempre, nonostante le cure. La sua presenza sui social però è drasticamente diminuita.

La Marrone proprio stamattina ha voluto salutare ai fan con una foto e un bel Buongiorno, ma i fan hanno notato che ancora una volta Emma ha usato una foto un po’ scura che mostra la sua voglia di chiudersi, non esporsi.

Emma a letto, nella stanza buio

La bella Marrone con questi suoi ritorni sui social, seppur limitati, vuole anche in qualche modo rassicurare i fan del fatto che lei c’è e reagisce come sempre. Emma è una guerriera, non si è mai lasciata abbattere dalle sfide. La foto però questa volta ha lasciato un po’ di amaro perché la mostra in una stanza buia.

La foto al suo caffè, una bevanda che non può mai mancare nella sua dieta, mostra anche le sue gambe avvolte dall’oscurità della sua camera. Forse Emma non vuole ancora far luce ed è per questo che non si mostra più come un tempo sui suoi seguitissimi social. Non possiamo che augurarle una pronta guarigione e speriamo che presto torni come un tempo a far sentire la sua presenza.