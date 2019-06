Emma Marrone, pausa dalla musica: in lacrime rivela ai fan la sua decisione e i nuovi progetti

Emma Marrone comincia un nuovo percorso della sua carriera, che va ad aggiungersi alla sua già affermata carriera musicale. La cantante pugliese ha ufficializzato su Instagram, il social più utilizzato dai vip, la sua partecipazione al film di Gabriele Muccino, “I Migliori Anni”.

Emma Marrone, 35 anni, ha impresso sul suo profilo social una notizia importante per il proseguo della sua carriera “poliedrica”. La cantante salentina ha infatti annunciato su Instagram che inizierà un nuovo, imprevisto percorso: farà parte del cast del nuovo film di Gabriele Muccino, “I Migliori Anni”.

Emma ha postato la foto della sceneggiatura del film, accompagnata da un lungo messaggio per i fan.

La cantante pugliese ha poi continuato:

voglio provare tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali… ma adesso sapete il perché! Vi mando un bacio e a presto!”