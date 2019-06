Emma Marrone nei guai, ‘disastro’ col motorino: costretta a fermarsi nella notte, ecco cos’è successo

Emma Marrone ha mostrato a tutti i fan quello che le era successo: la cantante ha avuto una nottata piuttosto movimentata, ecco cosa le è accaduto

Emma Marrone tiene sempre aggiornata la sua pagina instagram e anche questa volta ha voluto raccontare cosa le è accaduto. La cantante ha rivelato di aver avuto una nottata piuttosto movimentata con il suo motorino. Ecco cosa è successo.

Emma Marrone in motorino nella notte

Una Emma Marrone piuttosto avventurosa quella che vediamo nelle storie di Instagram. La cantante ha voluto fare qualcosa di molto particolare e per certi versi anche coraggioso. Emma, infatti, ha voluto sfidare la notte e regalare alla sua amica del cuore, Francesca Savini un regalo speciale: un giro per la capitale nel cuore della notte.

La sua amica compiva proprio ieri gli anni. Conoscendo Emma, nelle sue storie ha preannunciato dei veri e propri “disastri”. Emma è nota per la sua dolcissima follia: per gli amici darebbe anche la pelle.

Emma resta ‘a piedi’ col motorino

La cantante però non ha fatto i conti giusti. Infatti, Emma Marrone, è stata costretta a fermarsi pochi minuti dopo aver iniziato il tour notturno per Roma con l’amica festeggiata.

Il motivo? Emma aveva dimenticato di fare il pieno e quindi ha dovuto fare un po’ di benzina in un distributore self service. Insomma, una notte particolarmente movimentata per la cantante che ancora una volta ha dimostrato di aver a cuore i suoi amici e di fare sempre qualcosa di speciale per loro.

I sue fan ovviamente si sono divertiti nel seguire le “follie” notturne delle due. Emma, tra l’altro, ha un outfit che non è passato inosservato: minigonna rock che lei stessa ha definito molto sensuale.

Tutti vorrebbero un’amica come Emma che fa queste piccole, grandi magie: mettere il sorriso e fare di Roma ancora una città magica, eterna e da regalare.