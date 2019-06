Emma Marrone col pancione ‘Diventerò mamma’: le foto esclusive di Chi

Emma Marrone attualmente è impegno in un progetto molto diverso da quello della musica. La cantante è pronta a nuove avventure

Emma Marrone è una delle cantanti più amate e seguite qui in Italia. Il suo successo è esploso grazie ad Amici ma è il suo graffio quello che ha conquistato, anche dopo il talent show, tantissimi italiani. Di recente, Emma ha anche ricevuto una proposta molto interessanti nel lavoro.

Emma Marrone col pancione: ‘Divento mamma per Muccino’

La bellissima Emma Marrone ha accettato con piacere la propria di un regista come Muccino e interpreterà uno dei personaggi, probabilmente la protagonista, de I migliori anni. Per vestire i panni del personaggio Emma è persino diventata mora, scelta che ha digerito con fatica.

In questo film sarà affiancata da bravi professionisti, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Nicoletta Romanoff. Un quadro di quelli che sono stati gli anni ’80 per i giovani del tempo: le loro difficoltà, i loro sogni spezzati. Emma vivrà anche l’esperienza di diventare mamma grazie a queste nuove vesti.

Emma col pancione, gli scatti di Chi

Negli scatti di Chi si vede una bellissima Emma Marrone con vestitino vintage e capelli castani con tanto di frangetta inusuale per lei. Ma ciò che ha lasciato tutti di stucco è vederla con il pancione. Anche se recita solo un ruolo, vederla in dolce attesa è davvero molto bello.

Emma Marrone sta vivendo un periodo fatto di intense emozioni. Sicuramente vivere questa esperienza così bella, anche se per finta, rafforzerà il suo desiderio di maternità. Sicuramente sarà un film bellissimo. Canterà anche una colonna sonora? Purtroppo il regista non ha lasciato trapelare molto. Sicuramente il mistero e la presenza di un’artista come Emma contribuirà al successo della pellicola.

Non vediamo l’ora di fare questo salto nel tempo al cinema. Intanto, ecco alcune scene che Chi è riuscito a catturare.