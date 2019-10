Emma Marrone crolla sul palco, la cantante colpita dai fan: i messaggi di incoraggiamento dai colleghi

Emma Marrone, prima esibizione per la cantante dopo il ritorno della malattia. La cantante, in lacrime, crolla davanti a tutti

La bravissima cantante Emma Marrone è tornata di nuovo sullo schermo. La bellissima cantante salentina dopo un lungo periodo lontano dalla musica infatti, è ritornata più forte di prima con il suo nuovo album “Fortuna”.

Emma Marrone in lacrime sui social

La bravissima cantante Emma Marrone è ritornata di nuovo a fare musica, dopo un lungo periodo lontano da essa. La cantante infatti come in molti sanno, ha dovuto abbandonare per un po la sua amata musica a causa di un problema di salute. La giovane infatti lo ha comunicato lei stessa sui social per evitare allarmismi che spesso e volentieri si creano sui social.

Oggi però la cantante sembra stare molto meglio, addirittura ha cambiato look, accorciando tutti i capelli. Ma Emma è ritornata anche con nuove sorprese per i fan, ovvero un nuovo album “Fortuna” realizzando precedentemente al periodo della malattia.

La Marrone ringrazia i suoi colleghi

Proprio oggi infatti è prevista l’uscita del suo nuovo album ed infatti i suoi amici e colleghi di lavoro, hanno voluto augurarle un grande in bocca a lupo. Tra questi, il fantastico Tiziano Ferro, Gianna Nannini, la bravissima Elisa compagna d’avventura anche nella scuola di Amici, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso e Alessandra Amoroso.

Il gesto significativo dei suoi colleghi, hanno fatto commuovere la bella Marrone. Con una storia instagram infatti, la cantante ha voluto ringraziare uno ad uno i suoi colleghi per auguri mandati sui social. La cantante infatti, con una Stories, ha voluto ringraziare tutti i suoi colleghi non riuscendo a mantenere l’emozione per la gioia.