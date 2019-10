‘Provavo molto dolore’ Emma Marrone dopo l’operazione: la verità sulla malattia a Vanity Fair

Emma Marrone ritorna a parlare di sé e lo fa, questa volta, ai microfoni di una nota rivista: Vanity Fair. Qui riportiamo un estrapolato di ciò che Emma ha voluto che i suoi fan sapessero circa la sua malattia e l’intervento a cui si è dovuta sottoporre. Cosa è successo dopo l’intervento? Ecco la verità.

Ha tenuto tutti con il fiato sospeso Emma Marrone. La cantante, a Vanity Fair racconta la malattia e il post intervento. Adesso che i momenti più difficili sono passati, l’artista ha ripreso a rilasciare interviste e a postare- com’era solita fare- foto e video su Instagram, comunicando attivamente con i suoi adorati fan.

Ciò che ha rallegrato i fan più di tutto è che Emma è ritornata a cantante in vista dell’uscita del suo prossimo album e del decennale di carriera che festeggerà il prossimo anno. L’ex di Amici ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia che potrebbe leggere dal 23 ottobre.

I fan ancora oggi si chiedono cosa abbia avuto veramente Emma. Il tumore è tornato? E’ bastato l’intervento perché tutto ritornasse nella normalità? Insomma, le curiosità sono tante. Forse proprio per questo Emma ha voluto rilasciare una intervista. Chiarire e smentire alcune notizie che hanno tenuto i fan con i fiato sospeso. Ecco alcune delle parole che ha rivista ha voluto diffondere sui social:

“Per la prima volta ho visto mia madre piccola. Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene”