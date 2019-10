Emma Marrone, la foto dopo l’intervento è falsa, l’amica rivela: ‘E’ una fake news’

Emma Marrone lo scatto pubblicato sui social dopo l’operazione insieme a Paola Turci è un fake: la foto è dello scorso anno

Un annuncio sui social per annunciare il suo momentaneo ritiro dalle scene musicali e poi il silenzio. In rete è apparsa una foto di Emma Marrone dopo l’operazione a cui si è sottoposta la settimana scorsa, insieme con lei anche Paola Turci. Lo scatto in questione è però un fake.

Emma Marrone, l’annuncio sui social

La cantante salentina ha lasciato tutti senza parole con un lungo messaggio sui social. Emma Marrone ha annunciato settimane fa, sarebbe stata lontana dai riflettori per problemi di salute. L’ex concorrente di Amici ha dovuto prendersi una pausa per sottoporsi ad un importante operazione chirurgica.

Fortunatamente l’operazione è andata bene e pian piano Emma, sta recuperando le forze per ritornare più in forma che mai. Numerosi i messaggi di solidarietà da parte non solo dei suoi colleghi ma anche dei suoi numerosi fan che da sempre la sostengono. Nelle ultime ore, la cantante salentina è al suo mal grado protagonista di una fake news. Di cosa si tratta?

La fake news sulla cantante salentina

In rete circola una notizia falsa che vede come protagonista la cantante salentina. Nel dettaglio, sul web è stato rilanciato uno scatto che ritrae l’artista insieme alla sua amica e collega, Paola Turci. Lo scatto in questione è un fake perché non si tratta della prima foto di Emma Marrone dopo l’operazione bensì di una foto scattata lo scorso anno, precisamente il il 5 ottobre del 2018.

La cantante ha rotto il silenzio social ringraziando tutti coloro che le hanno dimostrato affetto in questo momento difficile. Mentre il settimanale Oggi ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono per le vie di Milano pronta per una giornata di shopping.