Emma Marrone dopo il tumore beccata in strada: sguardo triste ma sorriso vivo, ecco come sta affrontando la malattia – Foto

Emma Marrone, paparazzata dal settimanale Oggi mentre fa shopping a Milano: la cantante sorridente combatte la malattia

Poco più di dieci giorni fa, Emma Marrone, ha fatto un annuncio sui social che ha preoccupato non poco il popolo del web. La cantante salentina ha annunciato il suo momentaneo allontanamento dal mondo della musica per un problema di salute. Dopo l’operazione, la Brown ha preso in mano la sua vita ed è stata paparazzata per le vie di Milano a fare shopping. Ma , come sempre, indossa uno splendido sorriso.

Emma Marrone:il post operazione

«La vita è tutto quello che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani», con una bellissima frase di John Lennon, Emma Marrone ha annunciato il temporaneo ritiro dalle scene musicali. Sui social si è scatenato una gara di solidarietà : numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e seguaci che hanno dimostrato un grande affetto e vicinanza per questo momento difficile.

Dopo giorni di assenza sui social, la rock star italiana ha condiviso un messaggio per ringraziare i suoi fan e una in cui ha mostrato il braccialetto che portava prima dell’operazione importante, necessaria visto l’insorgere della malattia per la quale ha lottato già negli anni passati:

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata!

Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.”

La cantante salentina paparazzata a Milano

Nel nuovo numero del settimanale Oggi, Emma Marrone appare sorridente. La cantante salentina si è regalata un giornata di shopping per le vie di Milano, insieme alla sua manager e collega Francesca Savini. Ecco alcuni scatti pubblicati, in esclusiva, sul settimanale Oggi: