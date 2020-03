Nella vasca tutta bagnata, il braccio non copre abbastanza: Emma Marrone infiamma la rete

Nella vasca tutta bagnata, il braccio non copre abbastanza: Emma Marrone infiamma...

Emma Marrone infiamma i social con alcune immagini davvero bollenti. La cantante salentina si concede un bagno caldo rilassante. Le foto diventano virali

Emma Marrone è tra le artiste più amate dal pubblico italiano. Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista sotto i riflettori per la recente uscita del film di Muccino ‘Gli anni più belli’, dove per la prima volta i fan l’hanno vista nelle vesti di attrice.

Come molti volti dello spettacolo inoltre, qualche giorno fa si è esposta sui social, invitando i suoi fan, ma più in generale tutti i cittadini italiani a rispettare le regole imposte dal governo, che da qualche giorno ha dichiarato l’intera penisola Zona Rossa, per Pandemia, causata dalla diffusione del Coronavirus.

Ora ritorna al centro del gossip per alcuni scatti con i quali ha infiammato i social. In attesa di poter ritornare alla normalità, la cantante salentina ha voluto godersi un lungo bagno caldo. Senza veli alza la temperatura su Instagram. Le foto diventate subito virali hanno fatto impazzire tutti. Scopriamo di più.

Emma Marrone, bagno caldo ‘bollente’

La cantante salentina ha incantato il suo pubblico con uno scatto davvero singolare. A casa nel rispetto delle regole imposte dal nostro governo, Emma Marrone si è concessa qualche momento di relax rifugiandosi nel tepore di un bagno caldo.

Completamente senza vela, l’artista pugliese alza la temperatura su instagram. Immersa nell’acqua della sua vasca da bagno si scorgono i dettagli del suo piccolo seno. Quel vedo non vedo ha così stuzzicato le fantasie dei follower.

Emma Marrone: ‘Sarà bellissimo ritornare a guardarci negli occhi’

Poco dopo tra le Stories, la cantante salentina, pubblica un’altro scatto che vedono in primo piano le sue gambe lunghe e perfette.

Lo scatto è accompagnato da una breve didascalia nella quale Emma Marrone ribadisce l’importanza di restare a casa in questi giorni, per ritornare poi a ‘guardarci negli occhi’ nuovamente, e quando accadrà sarà ancor più bello e ‘enorme’:

‘Quando tutto sarà finito. Sarà bellissimo ritornare a guardarci negli occhi. a sfiorarci. ogni singolo tocco leggero, sarà enorme’

Ecco gli scatti che hanno fatto impazzire i fan: